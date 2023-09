Diventare Sommelier: a Sanremo un’occasione per amanti del vino e professionisti del settore

Chi oggi si iscrive ad un corso per Sommelier, è un “Winelover” desideroso di certificare la propria passione per il vino, oppure un professionista del settore: sono tanti infatti i ristoratori che decidono di dare un servizio in più alla propria clientela professionalizzandosi nel mondo del vino, o che scelgono di mandare i propri dipendenti per fare in modo che siano più preparati di fronte a clienti sempre più informati e curiosi di scoprire tutte le sfaccettature dell’enogastronomia.

Per questo la DECANTICO srl, società di formazione che da anni forma sulla propria piattaforma online i Sommelier del futuro, ha deciso di investire su Sanremo e proporre il corso di Primo Livello in aula.

Un percorso di 15 lezioni che inizierà lunedì 11 Settembre per terminare il 18 Dicembre. Un appuntamento fisso tutti i Lunedì sera dalle ore 21.00 presso la ClubHouse della Canottieri Sanremo, in Corso Nazario Sauro 30.

Un corso aperto a tutti, anche a coloro che partono da zero, e che verte su tutti gli argomenti base della sommellerie: la professione, la viticoltura, le bevande da conoscere oltre al vino e le nuove frontiere del biologico e del biodinamico. Da non sottovalutare anche tutta la parte di degustazione: tre lezioni infatti, esplorano il mondo sensoriale partendo dalla vista, passando per l’olfatto e concludendo con il gusto.

Nel prezzo per accedere al corso di Primo Livello di 450 € (saranno tre in totale i livelli da superare per accedere al diploma di Sommelier Professionista) è compreso il libro di testo (“il manuale del Sommelier”) e una elegante valigetta contente quattro calici da degustazione e un cavatappi professionale.

Saranno organizzati al termine del corso una visita in cantina e una cena finale per la consegna degli attestati.

Per ogni ulteriore informazione potete chiamare al 340 6725632 o visitare il Sito.