Agosto record per il Casinò di Sanremo: miglior risultato degli ultimi 10 anni

Agosto da record per il Casinò di Sanremo. Sono stati incassati 5,9 milioni di euro, un risultato che non si riscontrava dall’ agosto 2013. L’introito del mese appena concluso è pari a 5,9 milioni di euro, +10% rispetto ad agosto 2022.

Numeri importanti si sono ottenuti in tutte le sale. I giochi tradizionali hanno introitato € 1,5 milioni con exploit della roulette francese (+26% rispetto al 2022) mentre le slot sono volate a quota € 4,35 milioni, totalizzando un incremento percentuale del 9% rispetto all’agosto dell’anno scorso.

Dall’inizio dell’anno il risultato è superiore a 35 milioni di euro, bilancio positivo che segna un surplus percentuale rispetto allo stesso periodo del 2022 pari al 27,5%.

Record di incassi ma anche di vincite soprattutto in sala slot, dove dall’inizio dell’anno 2023 il montepremi erogato ha superato 6,5 milioni di euro (costituito da premi superiori a 5mila euro)

“Il Casinò sta continuando a consolidare la sua immagine di azienda vitale, in continua evoluzione capace di offrire alla sua clientela diversificate offerte di divertimento e di svago. - afferma il presidente ed amministratore delegato, Gian Carlo Ghinamo con i consiglieri Lucia Artusi ed Eugenio Nocita - Proposte che aumentano l’interesse verso le nostre sale, gremite anche nel mese di agosto, ospitando vacanzieri provenienti da tutta Italia, dall’Europa e in particolare dalla vicina Francia".



"Abbiamo registrato più di 26 mila presenze che hanno portato il computo annuale a superare le 142.000 unità. - sottolineano - Tutto esaurito nei galà del mese di agosto, dedicati ai nostri migliori clienti che hanno trascorso un periodo di vacanza in Riviera. Numerosi anche i pokeristi iscritti ai tornei proposti scelti per le regole di svolgimento e i premi assicurati. Risultati premianti per l’impegno profuso da tutta la nostra azienda, fulcro del ricco calendario eventi cittadino a sostegno del flusso turistico. Ci prepariamo ad affrontare l’autunno con tante nuove iniziative, spettacoli, galà e tornei di poker di alto livello, sperando di riscuotere il gradimento degli appassionati".

La Poker Room del Casinò continua a proporre eventi mensili di valenza nazionale, offrendo ai players tornei interessanti per ogni fascia di clientela. Ad agosto si è disputato il TPS Super Stack 200, che si chiuderà il 3 settembre, Il programma proseguirà con il TPS Super Stack 150, con gare sino al 1° ottobre.