Cercasi Aree camper per Arma di Taggia: Amaie Energia ci sta pensando

Vita dura per i camperisti che sceglievano Arma di Taggia. Tra luglio e agosto, i viaggiatori su gomma sono rimasti orfani di aree sosta da quando il posteggio in Darsena è tornato ad essere a pagamento ed è stato impedito l'accesso a questi mezzi nel parcheggio alle spalle del municipio.

Queste erano le due aree principali in zona dove i camperisti stazionavano. Va detto, non si trattava di spazi attrezzati per questa categoria ma grazie al passaparola nei gruppi online, per anni, entrambi i parcheggi sono stati usati da questi turisti.

Una questione che in particolare tocca il posteggio della Darsena di Arma di Taggia. Lì dall'autunno all'estate era normale trovare il parcheggio usato quasi esclusivamente dai camper. Un fattore che conosce bene Amaie Energia, la società partecipata che ha recentemente firmato il compromesso d'acquisto del posteggio rientrante tra i beni di Area24, società in liquidazione.

Firma che ha permesso al futuro nuovo proprietario di poter usare già gli spazi. Così, nei primi giorni di agosto, sono comparsi i divieti di sosta nel posteggio e tutti i camper all'interno se ne sono dovuti andare via. Il 9 agosto sono state rimesse in funzione le sbarre di accesso e il parcheggio è tornato ad essere di nuovo attivo e a pagamento ma soprattutto solo per le auto. I camperisti non hanno potuto fare altro che 'riversarsi' nei comuni vicini.

Qualcosa potrebbe cambiare con la fine della stagione turistica. In questo mese, il parcheggio in Darsena ha lavorato bene grazie alle persone che volevano andare in spiaggia ad Arma lasciando la macchina vicino. In autunno il rischio concreto è che l'area rimanga vuota, quindi con un mancato incasso.