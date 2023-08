Ventimiglia: posteggi ripristinati in via Repubblica, Amici dei Disabili "Ignorati in passato, la cittadinanza ora segnali"

"Ignorati dalla passata Amministrazione, in quella scelta inconcepibile senza nemmeno essere stati consultati sia come Associazione di tutela dei Disabili sia come Comitato PEBA – Città di Ventimiglia - instaurato con atto n.10 del 28/02/2017 dall’allora Amministrazione Ioculano".

È quanto rilevato dalla Amici dei Disabili ODV che plaude al ripristino dei posteggi riservati a persone portatrici di handicap in via Repubblica a Ventimiglia. La questione suscitò numerose discussioni durante la campagna elettorale in particolare per la scelta adottata dalla amministrazione Scullino di spostare i posteggi riservati ad alcuni metri di distanza in una posizione giudicata più scomoda. "Siamo soddisfatti. Questi stalli letteralmente “bruciati” un giorno alla settimana provocavano non pochi disagi alle persone disabili dovendosi recare all’Ufficio Postale, in Comune o semplicemente per prendere un caffè" - sottolinea il presidente dell'associazione, Ernesto Basso.