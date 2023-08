In via della Repubblica a Ventimiglia tornano i parcheggi per disabili. Lo annuncia il sindaco Flavio Di Muro.

"Come promesso in campagna elettorale abbiamo ripristinato i parcheggi per portatori di disabilità davanti all’ufficio postale di via della Repubblica" - fa sapere il primo cittadino.

Due parcheggi di fronte all'ufficio delle Poste da ieri sera sono, infatti, stati riservati alle persone con disabilità.