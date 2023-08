Parcheggi per disabili a Ventimiglia, il vicesindaco Agosta: "Atto dovuto"

“Il ripristino dei due stalli in corso della Repubblica era un atto dovuto nei confronti di tutti quei cittadini che si trovavano impossibilitati ad accedere ad un servizio importante come quello dell’ufficio postale" - dichiara il vicesindaco ed assessore alle politiche sociali Marco Agosta in merito al ripristino avvenuto ieri sera dei due stalli per disabili siti in corso della Repubblica a Ventimiglia, in prossimità dell’ufficio postale.