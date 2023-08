Ultime settimane al Stura River Village & Rafting di Gaiola in provincia di Cuneo

Stura River Village è immerso in una splendida cornice naturale, circondato dalle montagne e dal verde della Valle Stura. Il villaggio dispone di diverse sistemazioni, tra cui bungalow e chalet, oltre a piazzole attrezzate per camper e una zona per il campeggio con le tende.

Il villaggio offre una soluzione ideale per gli amanti della natura, con le sue attività all’aria aperta, a partire dalle discese del fiume Stura in Rafting che, visto il livello dell’acqua tornato nella norma dopo le ultime piogge, sono ancora più entusiasmanti.

Gli ospiti di Stura River Village potranno godere di numerose attività all'aperto, a partire dal nostro centro rafting-canoa, il noleggio delle nostre e-bike con area ricarica, bike corner e molto altro ancora. Da non perdere il Bici Grill, la nostra area ristorazione e bar.

Vi invitiamo a visitare il sito web www.sturarivervillage.it per maggiori informazioni e per prenotare direttamente la vostra vacanza presso Stura River Village.

Il team dello Stura River Village vi aspetta numerosi anche se … “l’Estate sta finendo”, qui si continua!