Gruppo di bimbi visita i giardini pubblici di Ventimiglia, giornata alla scoperta del polmone verde della città (Foto)

Visita ai giardini pubblici Tommaso Reggio di Ventimiglia per un gruppo di bambini della scuola estiva alla scoperta del polmone verde presente nel centro della città.

Andrea Spinosi, questa mattina, ha spiegato ai presenti, molto attenti e interessanti, le particolarità delle diverse specie di piante. I bambini sono rimasti affascinati dai pini, dalle piante e dalle statue presenti nei giardini disegnati da Winter, come quelli di Bordighera riportati alla ribalta dalla socia Fidapa Gulshan Antivalle. Infine, giro in giostra per tutti i bimbi.

Un'iniziativa organizzata dalla Fidapa, sezione di Ventimiglia. "Vivere il territorio attraverso gli occhi dei bambini è il motto di questa gita" - spiegano le organizzatrici - "Noi siamo il paese dei fiori e allora abbiamo pensato di cominciare dai giardini, partendo dai bimbi, per far scoprire loro i segreti, la storia e l'arte della città attraverso questa gita che si conclude in allegria con un giro in giostra. Ringraziamo la dottoressa Daniela Moro, David Fiori delle giostre e, per la sua grande generosità, il nostro amico agronomo Spinosi che ci ha accompagnato, insieme alla nostra presidente Ingrid Biancardi, alla scoperta delle piante presenti nei giardini". Per l'occasione erano presenti anche la polizia locale e Patrizia Bottiglieri, volontaria della Croce Verde Intemelia.