Sanremo: provoca un incidente mentre è sotto l'effetto di droghe, fermato e denunciato dalla Municipale

Un pregiudicato sanremese, D.D. di 53 anni, è stato denunciato a piede libero per fuga ed omissione di soccorso. L’uomo, infatti, dopo un incidente stradale, è stato fermato dalla Polizia Municipale di Sanremo anche per guida in stato d'ebbrezza (oltre il doppio del limite consentito) e sotto l'effetto di sostanze psicotrope ma anche per porto ingiustificato di oggetti atti a offendere.

Il fatto è avvenuto nei giorni scorsi, quando gli agenti sono intervenuti per un incidente che ha visto anche alcuni feriti e la fuga di uno dei conducenti. L’uomo stava percorrendo una via del centro matuziano ad alta velocità ed ha invaso la corsia opposta in uscita da una curva, andando a scontrarsi con uno scooter. Il conducente del mezzo a due ruote è stato sbalzato a terra, mentre il pregiudicato ha proseguito la marcia tentando di allontanarsi.

La fuga si è fermata dopo alcune centinaia di metri per i danni dell’auto ed è stato bloccato dalla pattuglia. L’uomo ha negato tutto ma, il cerchione mancante, è stato trovato sul luogo dell'incidente. In stato di alterazione, il 53enne è stato trovato in possesso di sostanze psicotrope e di un cutter. E’ stato quindi denunciato a piede libero.