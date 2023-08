Bajardo Lectures 2023: il primo video della rassegna arriva su YouTube

Domani, mercoledì 30 agosto, alle 10 in punto apparirà online sull’apposito canale YouTube il primo video dell’Università d’Estate in Castel Bajardo “Bajardo Lectures 2023”. I video sono prodotti dall’Accademia della Pigna con il sostegno dell’Associazione Amici di Bajardo, la direzione artistica è di Freddy Colt.

"Per tutti coloro che non avessero potuto presenziare alla prima lezione, tenuta a Bajardo lo scorso 22 luglio, da domani potranno beneficiarne gratuitamente collegandosi al canale “Bajardo Lectures – Alfieri di Castel Bajardo” - spiegano i promotori della rassegna.



Protagonista del primo video è l’antropologo genovese Paolo Giardelli che parla della cultura contadina in una valle appenninica della Liguria: storie di maestre di montagne, mondine, usanze e antichi mestieri. "Un paradigma per comprendere la vita nei borghi montani di un secolo fa, frutto delle lunghe ricerche etnologiche del professor Giardelli, compendiate nel suo ultimo libro “La memoria ritrovata”. Questo primo video e tutti i 7 successivi che verranno pubblicati a cadenza settimanale sono curati dal giovane videomaker Adam Berardi. - aggiungono - I titoli di testa sono accompagnati dalla “Sonata in Sol minore” del compositore sanremese Nicodemo Bruzzone nell’interpretazione del Sanremo Chamber Trio (Luca Marzolla al violino, Simone De Franceschi al flauto, Mariano Dapor al violoncello), incisa su disco Mellophonium Multimedia. Nei prossimi video sarà possibile vedere e ascoltare Giuseppe Conte, Marino Magliani, Lucinda Buja, Laura Guglielmi e altri ospiti di riguardo".