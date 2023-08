A Imperia serve un centro 'Informagiovani', la proposta di Amoretti e Mameli

"In una città sempre più anziana, che fatica a guardare al futuro crediamo che le politiche giovanili siano di primaria importanza. In quest'ottica la realizzazione di un efficace centro Informagiovani può costituire un passo significativo".



Lo sostengono Laura Amoretti e Silvia Mameli consiglieri comunali del gruppo misto a Imperia. "Non un mero portale e sportello informativo ma un centro che sappia coniugare alle nuove tecnologie anche la capacità di essere un punto di ascolto. - aggiungono - Uno strumento che operi coinvolgendo le istituzioni, le realtà economiche, associative, di volontariato e culturali".