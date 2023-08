Grave incidente in autostrada a Imperia: il bilancio è di quattro feriti (foto)

Grave incidente stradale in Autostrada a Imperia. Stando alle prime informazioni ci sono almeno tre auto coinvolte, uscite di strada all'altezza dello svincolo di Imperia Ovest, in direzione Francia.



I mezzi appaiono gravemente danneggiati e sul posto stanno operando i vigili del fuoco, il personale sanitario del 118, le ambulanze della croce rossa di Imperia e di Pontedassio e della croce bianca di Imperia. Il bilancio è di quattro feriti.



La dinamica è in fase di ricostruzione da parte della polizia stradale. Sul posto anche il personale dell'autostrada dei Fiori. Al momento la circolazione prosegue lungo la tratta autostradale, rimane chiuso il casello di Imperia Ovest. Maggiori dettagli nelle prossime ore.