Polizia stradale e ausiliari del traffico in allerta per il controesodo

Potrebbe essere una giornata tra le più complicate del periodo sul fronte del traffico quella di oggi in Riviera.

Già ieri è iniziato il controesodo dei vacanzieri che rientravano in Piemonte e Lombardia dopo aver trascorso le ferie al mare.

Come sottolineato dal Piano esodo estivo 2023 della polstrada, per quanto riguarda il controesodo “l’analisi dei dati di traffico fa presumere una distribuzione dei rientri in tutti i fine settimana del mese di agosto e nel primo fine settimana del mese di settembre, con criticità da bollino rosso in particolare lungo la viabilità ordinaria”.

Per oggi lungo le direttrici verso le grandi città è previsto traffico intenso per questa ragione sono stati potenziati i controlli lungo l’Autofiori da parte della polizia stradale e degli ausiliari del traffico.