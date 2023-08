Speciale Weekend: i nostri migliori consigli su come trascorrere al meglio questi due giorni in provincia d Imperia

Ultima settimana di agosto ma sono ancora considerevoli le proposte di eventi nella nostra provincia. Iniziamo da quelli che riteniamo essere più interessanti e coinvolgenti come ad esempio quello in programma oggi a Taggia. Si tratta della manifestazione ‘Sulle Orme di San Benedetto’: il centro storico della cittadina verrà animato dalle ambientazioni in costumi d’epoca con la collaborazione dei rioni tabiesi a partire dalle 21.50. Tre i punti dove poter ammirare le scene, rispettivamente dei rioni Trinità, Orso e San Dalmazzo: salita Sforza (Munta de Feru) tra via San Dalmazzo e via Soleri; la scalinata del convento dei Cappuccini; e l’ex convento di Santa Teresa. Diversi saranno anche le attività che proporranno musica live e, a partire dalle 15.00, nel centro storico, si svolgerà il mercatino dell’artigianato artistico. La festa doveva essere arricchita da due suggestivi spettacoli pirotecnici ma l’amministrazione comunale ha deciso di annullarli a seguito dell’emergenza incendi verificatasi in queste ultime ore.

Ci spostiamo a Ventimiglia dove oggi si celebra la giornata dedicata al Santo patrono San Secondo. Alle ore 9.30, la cerimonia per il conferimento del premio San Segundin d’Argentu nella Sala Polifunzionale di San Francesco nella centrale Via Garibaldi. Allieteranno la cerimonia il Coro Polifonico ‘Città di Ventimiglia’ che interpreterà alcuni brani popolari. Alle ore 11.00 nella Cattedrale di N.S. Assunta sarà officiata la solenne Messa Pontificale. Nel pomeriggio dalle ore 17.00 sulla Piazza della Cattedrale si svolgerà la caratteristica Sagra della Castagnola, dolce tipico della tradizione ventimigliese. Alle ore 17.30 seguirà l’esibizione degli sbandieratori e dei tamburini del Sestiere Ciassa e la solenne processione religiosa con il busto del Santo che alle ore 18.30 prenderà il via dalla Cattedrale. Alle 22.15 la giornata si concluderà con il tradizionale spettacolo piromusicale che avrà luogo alla foce del fiume Roja, dove verrà allestita l’area di sparo degli artifici pirotecnici che saranno accompagnati da un sottofondo musicale



Un altro interessante evento è quello in corso di svolgimento a Sanremo. Si tratta di ‘Scambi Festival’. Scambi è un Festival ideato e organizzato da un team di volontari under 25 provenienti da tutto il mondo. “Scambi è una di quelle esperienze che è difficile comprendere se raccontate, bisogna viverlo”, dicono gli organizzatori e per goderlo appieno vi proponiamo il programma di sabato e domenica.

Sabato 26: dalle 19.30 piazza Santa Brigida si catapulterà tra le parole e la musica di ‘Cantautogramma’, uno spettacolo di Teatro-Canzone: uno scrittore e un cantautore, giocolando con le parole, si incontrano sul palco. Si susseguono svariate storie strane, spesso strimpellate, strabilianti sebbene semplici.

Dalle 21.00 in piazza San Costanzo appuntamento con una serata in compagnia del Tenco Ascolta, il format del Club Tenco che dà la possibilità ad artisti emergenti di farsi ascoltare da un pubblico e dai membri del Direttivo del Club stesso. Si esibiranno i Claynuts, Christian Gullone, Pan Dan, e Diplomatico e il Collettivo Ninco Nanco.

Domenica 27: dalle 21.30 prenderà vita in piazza Santa Brigida un progetto di Musica Orizzontale intitolato ‘Riversando’ dove si esibiranno Orqan+Sonno, Olivia Contemporary Dance Project, Internet Breakfast, Uragano, Leonardo Sinopoli, Gelo Gelido+Coagula in Madness+Sonno, e Dj Stock Music (altre info a questo link).



Ora spazio agli appuntamenti enogastronomici: la 49ª Festa dell'Uva di Pornassio, che celebra il vino doc denominato ‘Ormeasco' e il nobile ‘fratello’ Sciac-Trà, è iniziata ieri e si protrarrà fino a domenica. Una tensostruttura allestita al Castello ospiterà stand gastronomici in cui saranno possibili degustazioni e intrattenimenti musicali. Oggi gli stand gastronomici apriranno alle 19 e l’intrattenimento musicale sarà a cura della band 'Per un Pugno di Mollica’. Domani, oltre un tour dei vigneti in bicicletta (h 10), gli stand apriranno alle 12 e alle 19 con un pomeriggio allietato dalla ‘Jazz Ambassadors Big Band’ e alla sera balli con i ‘Sorrisi e Musica’.



Un evento da non perdere per gli amanti della buona cucina e della buona birra è ‘BeerinBo’ (oggi è l’ultimo giorno) dove si potranno conoscere i migliori piatti della tradizione culinaria del Ponente Ligure, carpire i segreti degli Chef e degustare la selezione di birre artigianali proposte da alcuni dei migliori birrifici e beerfirm italiani e non. Location della manifestazione sono i giardini Löwe di Bordighera.



Da domani, domenica 27 agosto, prenderà il via a Sanremo la sesta edizione di ‘A tavola sul Porto Vecchio’ che si protrarrà sino a martedì prossimo. La manifestazione, organizzata dalla Confartigianato insieme ai locali del primo tratto del lungomare affacciato sul porto vecchio della città, vuole offrire a turisti e residenti tre giornate di divertimento tra buon cibo e musica da intrattenimento. Ogni locale proporrà, a partire dalle ore 19, alcune delle ricette tipiche del territorio. Il tratto interessato sarà completamente pedonale fino alle 24. Questa sarà un’edizione con una veste nuova perché vedrà un ampliamento dei dehor, dove si potranno degustare in assoluta comodità i piatti, ascoltando l’intrattenimento musicale che cambierà ogni sera.



Il nostro tour gastronomico si conclude a Vallebona dove domani sera ritorna ‘Anciua in se crote’: un aperitivo alternativo nella piazza dei quattro Elementi, caratterizzato da un cono di acciughe fritte e un bicchiere di vino, o meglio, in gotu de vin. Musica e ambiente frizzante per un fine pomeriggio di mezza estate leggero e divertente.

Ora un veloce excursus su spettacoli teatrali e concerti. Oggi al Franco Alfano di Sanremo, per il concerto ‘Viaggiar danzando’ dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo diretta dal M° Giancarlo De Loreto, le porte saranno aperte gratuitamente. Ingresso libero fino a esaurimento posti. Un regalo alla città per tutti quelli che vorranno festeggiare la conclusione dell’edizione 2023 della Sanremo Summer Symphony.

Alle 21 di questa sera, presso il Santuario di Nostra Signora delle grazie a Montegrazie, Imperia, si terrà un nuovo concerto della rassegna ‘Musica al Santuario 2023’. L'appuntamento, dal titolo ’Il soffio tra le corde’, vedrà esibirsi il trio composto da Pierluigi Maestri al flauto, Claudio Merlo al violoncello e Nicola Giribaldi al pianoforte.



La grande canzone d’autore è protagonista a Diano Marina per l’ottava e ultima serata del 12° Emd Festival, la rassegna estiva che si contraddistingue da sempre per la varietà di forme d’arte e di generi musicali in cartellone. Oggi, sabato 26 agosto (ore 21.30), a Villa Scarsella va in scena un inedito per il ponente ligure: un tributo a Fabrizio De André in versione sinfonica.



‘Irene Brin - La Moda della Cultura’ è il titolo dell’incontro teatrale-letterario in programma alle 18 nel giardino di Irene Brin nella frazione Sasso di Bordighera. Un originale viaggio interattivo alla scoperta della grande giornalista, scrittrice, esperta d'Arte e di Moda Irene Brin e del suo meraviglioso Giardino privato e Museo. Attrici in costume alterneranno brillanti interventi teatralizzati a letture a tema, dando vita ad alcuni personaggi tratti dalla sua vita e dalle sue opere. Di e Con Fulvia Roggero e Silvia Villa e con Erika Rotondaro.



Appuntamento con il Teatro itinerante ‘Fiabe d'autore in una notte d'estate’ questa sera a Vallebona a cura del Circolo Reading e drama di Ventimiglia. Impegnati 9 attori nel recital tratto da grandi autori del passato ed anche contemporanei per la regia della creatrice del circolo culturale, attori di tutta la provincia. Le parti cantate sono affidate a Enza Manna. Saranno messe in scena, in costume, fiabe di autori quali Charles Perrault, Carlo Collodi, Oscar Wilde, Italo Calvino, Umberto Eco. Si aggiungeranno le canzoni a tema fiabesco.

Per concludere questa sezione domani a Diano Marina il cabarettista Gianluca Impastato intratterrà il pubblico sul palco del Molo delle Tartarughe.

Gli appassionati di libri avranno di che accontentarsi visitando gli stand del ‘Bordighera Book Festival’ in programma fino a domani, domenica 27 agosto. Case editrici provenienti da tutta Italia propongono le loro novità editoriali. Oltre all'area espositiva in Corso Italia si svilupperà un settore riservato agli incontri letterati con autori locali e di fama nazionale, che saranno intervistati da giornalisti ed esperti su tre postazioni: una a lato sud (dehor Buga Buga), l'altra a nord lato corso Europa, da cui il nome, e da quest'anno una terza nel centro della via (dehor L'Angelo Bordigotto). Un’ulteriore postazione sarà ai Giardini Peynet, che si trovano davanti al Teatro del Palazzo del Parco, dove andranno in scena tre incontri serali (consultare il programma di sabato QUI e quello di domenica QUI)



Rimanendo sempre nell’ambito degli incontri letterari oggi a Bajardo si terrà il settimo e penultimo appuntamento dell’edizione 2023 delle ‘Bajardo Lectures’. L’ospite di questo fine settimana sarà la scrittrice e giornalista Laura Guglielmi che, nello scenario della Chiesa Vecchia di San Niccolò, alla sommità del colle, alle ore 18 parlerà di ‘Calvino da Sanremo a Bajardo’ rievocando le stagioni giovanili del grande scrittore, le sue esperienze di partigiano e l’interesse per il territorio più volte manifestato in molte sue opere anche del periodo maturo.

Concludiamo nel segnalarvi due commedie in dialetto in programma oggi. Per la 24ª Rassegna di teatro dialettale dedicata a Nini Sappia, in Piazza Borea d’Olmo a Sanremo andrà in scena ‘L’hai falo per Amor’, commedia dialettale messa in scena dalla Compagnia ‘Siparietto di San Matteo’ di Moncalieri. Mentre in Piazza Marconi a Ceriana la commedia ‘U Rebarcaru' sarà interpretata dagli attori della Cumpagnia Teatrale Serianasca diretti da Gino Cappone.





