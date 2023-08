BEERinBO' a Bordighera, il Festival di Birra & Cucina

Quinta edizione di “BeeriBò”, manifestazione organizzata dalla Confcommercio di Bordighera in collaborazione con il Comune di Bordighera e il patrocinio della Regione Liguria.

Grande entusiasmo e partecipazione nella splendida cornice dei Giardini Lowe, che ieri sera ha visto il pubblico partecipare ancora più numeroso della sera precedente. La serata si è conclusa in una bellissima atmosfera di convivialità, che ha riuniti insieme sia tanti giovani, sia tante famiglie.

I ristoranti aderenti all’iniziativa hanno collaborato alla realizzazione di menù, capaci di evocare e proporre la più rappresentativa tipicità della cucina del territorio, in abbinamento alle birre artigianali presenti in rassegna per deliziare il palato di ogni visitatore.