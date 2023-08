Il libro ‘Volevo fare l’arbitro’ di Federico Marchi sbarca al Bordighera Book Festival (Foto)

Dopo Il Salone del Libro di Torino, e gli eventi a Savona, Sanremo e Riva Ligure, è stato presentato anche al Bordighera Book Festival il libro di Federico Marchi dal titolo: “Volevo fare l’arbitro” (Ed. De Ferrari). L’incontro, moderato dal giornalista Giulio Geluardi, è avvenuto ieri pomeriggio nell’ambito della prima giornata della manifestazione.

Il prossimo appuntamento in provincia di Imperia sarà sabato 2 settembre ad Arma di Taggia, alle 21:30 presso piazza Chierotti, nell’ambito della rassegna letteraria “Di libro in libro” e in occasione del mese dedicato allo sport. Seguiranno altre presentazioni a Busto Arsizio (Festival dei libri sportivi), Brescia (Librixia) e Dolceacqua (Aperitivo con l’autore).

Il volume è dedicato al mondo degli arbitri di calcio, al quale l’autore appartiene dal 1994. Il filo conduttore è infatti la sua esperienza personale, iniziata all’età di 17 anni con l’iscrizione al corso arbitri e giunta in Serie A dove ha esordito come osservatore arbitrale nel 2022 allo stadio di San Siro a Milano. In parallelo anche il suo ruolo dirigenziale che lo ha portato all’attuale incarico di Direttore nazionale della Comunicazione dell’Associazione Italiana Arbitri. Ad impreziosire il testo è la prefazione a cura di Gianluca Rocchi, Designatore degli arbitri di Serie A.

Il libro è un viaggio lungo 29 anni tra partite, trasferte, voli aerei, cene consumate in compagnia o da solo a centinaia di chilometri da casa, incontri, amicizie, raduni, sudore, fatica, allenamenti, corsi di qualificazione e formazione, esami, obiettivi, gioie, dolori. Il tutto condito da aneddoti, curiosità e dialoghi con i più grandi arbitri italiani e internazionali, da Collina a Rizzoli, da Rocchi a Orsato, da Farina a Trentalange, da Nicchi a Rosetti, ma anche con l’argentino Nestor Pitana, arbitro della finale del Campionato del Mondo 2018 in Russia.

Il volume, in distribuzione nelle migliori librerie, è già disponibile sulla piattaforma Amazon dove può essere acquistato direttamente ( Volevo fare l'arbitro : Marchi, Federico, Rocchi, Gianluca: Amazon.it: Libri ).

Si ringrazia per alcuni scatti della presentazione a Bordighera la fotografa Vilma Alberti.