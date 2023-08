Il concerto dell'Orchestra Filarmonica giovanile città di Ventimiglia anima San Secondo (Foto)

Grande successo per il concerto di ieri sera a San Secondo dell’Orchestra Filarmonica giovanile città di Ventimiglia diretta dal Mº Franco Cocco. Pubblico numerosissimo che ha partecipato cantando, ballando applaudendo e sorridendo.

"Un grazie speciale va al sindaco Flavio Di Muro, al vicesindaco Marco Agosta, all’assessore Adriano Catalano, al consigliere comunale Matteo Ambesi, per la loro presenza, all’assessore al Turismo Serena Calcopietro e a tutta l’ammirazione comunale. Inoltre, vorremmo ringraziare il Comitato di quartiere San Secondo Ventimiglia per l’organizzazione, Mauro Merlenghi per averci prestato le luci e per ultimi ma non meno importanti i super musicisti della Filarmonica diretti dal Mº Franco Cocco che da oltre un anno provano costantemente i programmi che vi hanno fatto ascoltare in questi numerosi concerti. Grazie alle iniziative del 'Maestro Ventemigliusu' Cocco. Abbiamo rivissuto quest’estate esperienze musicali ventemigliuse che ci hanno regalato tantissime emozioni" - commenta Luigi Cocco.

Il prossimo appuntamento sarà il 26 agosto in occasione della processione per la festa patronale di San Secondo.