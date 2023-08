È uscito “Il batterista ostinato Vol.2”, il secondo libro del sanremese Steve Foglia

A distanza di due anni e mezzo dalla pubblicazione del primo volume, è uscito in questi giorni il nuovo lavoro didattico del batterista sanremese Steve Foglia , intitolato " Il batterista ostinato Vol.2 ".

Il libro, incentrato sulla tecnica dello strumento, contiene numerose marce per tamburo composte dall'autore oltre che diversi esercizi sviluppati per comprendere al meglio alcune tecniche fondamentali dello strumento. Ogni argomento trattato nel libro è affiancato da aneddoti personali vissuti in prima persona dal batterista, che permetteranno al lettore di capire meglio l'utilizzo pratico degli esercizi. Al libro è anche abbinato un video corso a cui si potrà accedere tramite un link e una password contenuti nel libro.