Bordighera Book Festival, il programma della seconda giornata (Foto)

Inaugurata la 10° edizione del Bordighera Book Festival si prosegue fino a domenica 27 agosto nel centro di Bordighera: venerdì e sabato dalle 10 alle 23 e domenica dalle 10 alle 20.

Nell'area espositiva di corso Italia si possono trovare gli stand delle case editrici provenienti da tutto il territorio nazionale.

Ecco il programma della seconda giornata:

ore 10,00 Corso Italia Apertura stand Case editrici

ore 10,30 Stand “Piccoli amici del Giardino” (Orari 10,30-12,30/16,30-19,30/ 20,30-22,30). Laboratorio: “La ranocchietta impertinente!” con Robirò

ore 16,45 Buga buga Mattia Villardita "Io e Spider-Man" Storia vera di un supereroe normale Salani editore. Un giorno, come un lampo improvviso arriva l’idea: Mattia indossa un costume da Spider-Man e torna in ospedale, stavolta per regalare ai bambini ricoverati il piccolo sogno che lui non ha potuto vivere quando era al posto loro.

ore 17 Spazio Europa “La Cumpagnia d’I Ventimigliusi” “35 Anni di storia de “U Giacure” Premio di poesia dialettale Intemelia. Con la partecipazione dei poeti che reciteranno alcune loro opere a cura di Alzani editore

ore 17,15 Angelo Bordigotto Valeria Bianchi Mian, Debora Riva e Laura Salvai “Psicoporno. Dodici racconti alla ricerca di Eros” Buendia Books

ore 17,30 Buga Buga Michela Tanfoglio "Picasso - La Mala Arte" La Corte

ore 17,45 Spazio Europa Marco Dolabelli Cibecchini “Oba e Keelàn-Due rose nel deserto" YCP

ore 18,15 Buga Buga Bruno Morchio “La fine é ignota” Rizzoli

ore 18,30 Spazio Europa Luca Sanfilippo ‘Il mondo dei fratelli Capek, tra impegno, ironia e divertimento’ Edizioni Intransito

5 testi di una delle figure maggiori della letteratura europea, due illustrati dall’autore (tra cui la piccola meraviglia Dasenka, le avventure di un cucciolo di cane), mentre altri due sono illustrati dal fratello Josef, pittore, grafico e scenografo.

ore 19 Buga Buga Marco Grasso "Il crollo- Ponte Morandi, una strage italiana" Ponte alle Grazie accompagnato dal Procuratore Aggiunto Francesco Pinto

ore 19,15 Spazio Europa Corrado Chiarabini "Sassi" YCP

In serale ai Giardini di Palazzo del Parco Luca Pappagallo “Benvenuti a casa Pappagallo” Vallardi editore. Accompagna l’autore la foodblogger Raffaella Fenoglio. Tra i cuochi più seguiti e amati del web. Anche se si occupa di cucina a livello professionale da più di vent’anni, non si considera uno chef, bensì un «cuciniere curioso». È un pioniere della rete, avendo fondato uno dei primi siti dedicati alla cucina in Italia.

Laboratori e animazione

“Piccoli amici del Giardino” 4 giorni fra fiori e battiti d’ali a cura di Robirò Small lab

Venerdì 25 agosto

Laboratorio “La ranocchietta impertinente!”

(10,30 – 12,30 e 16,30 – 19,30)

Mostra in Sala Rossa di Palazzo del Parco

“L’ultima luna” omaggio a Marilena Rigotti. Apertura dalle 17 alle 23. Oltre 40 fotografie esposte nella Sala Rossa di Palazzo del Parco. Scatti di Marilena Rigotti che con la sua riservatezza e sensibilità ha fotografato gli angoli più belli della città che amava, dall’alba al tramonto per immortalare gli scorci meno frequentati di Bordighera. Una macchina fotografica, passione e tanta dedizione erano i suoi ingredienti segreti. La sua prematura scomparsa ha scosso profondamente l’intera comunità bordigotta e i tanti ammiratori che dal web potevano ammirare le bellezze della città. Il suo ultimo scatto inedito una luna, da qui il nome della mostra, che vuole essere un omaggio con amore alla sua opera. L’evento è realizzato in collaborazione dalle Associazioni Delfi Arte e Sport e Bordighera Amor mio.