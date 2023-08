80 allievi all'Accademia internazionale estiva di Cervo

L'estate musicale cervese chiude i suoi appuntamenti con l'immancabile e atteso Festival legato all'Accademia internazionale del professor Arnulf Von Arnim, deus ex machina oramai da più di trent'anni e con lo stesso entusiasmo di sempre, impaziente di accogliere studenti e colleghi.

Saldo e consolidato il numero di iscrizioni che sfiora gli 80 allievi, provenienti da 24 nazioni diverse, quasi tutti i paesi europei, e poi Giappone, Corea, USA, China, Hongkong, Taiwan, Israele e un violoncellista dall'Ucraina, con una borsa di studio dell´Accademia.

La manifestazione vede come di consuetudine l'affiancarsi delle masterclass giornaliere ai concerti serali, momento clou della kermesse. E quest'anno l'apertura del primo settembre avrà un significato ancora maggiore, data la presenza di un'eccellenza come David Geringas, violoncellista lituano e "amico" della prima ora dell'accademia, quando questa decenni fa tentava di affermarsi, a ragione, nel panorama musicale cervese. Geringas sarà l'ospite d’onore con un programma intenso ed originale, in cui si esibirà da solista e in un ensemble da camera.

Fra le novità di questa edizione, le new entry tra i docenti su cui spicca il violinista Ingolf Turban, che giovanissimo divenne "spalla" dei Münchener Philharmoniker sotto Sergiu Celibidache, e definito come "Genio tedesco“ dal “Washington Post”; ha inciso più di 40 cd e fondato l'orchestra da camera “I virtuosi di Paganini”. Attualmente è docente di violino alla Musikhochschule di Monaco. Si potrà ascoltare con il suo meraviglioso Stradivari, nel recital del 4 Settembre con due capolavori di Schubert e la grandiosa Sonata di Feruccio Busoni.

Per la viola ritornerà Jean Sulem, che porterà come allievo il vincitore del concorso “Primavera di Praga” Sao Soulez Larivière, già ospite del Festival di Cervo di quest'anno. Insieme al francese Sulem, l'altra classe di viola sarà curata dal giovane Andreas Willwohl, violista del "Quartetto Mandelring”.

Confermati gli altri docenti delle edizioni passate: Erika Geldsetzer per la classe di violino, Gustav Rivinius e Troels Svane per la classe di violoncello, Arnulf von Arnim e Ian Fountain per pianoforte e musica da camera.

I maestri onoreranno il palco nelle serate di concerto dedicate ai docenti l'uno, il 4 e 5 settembre; il 2, 3 e 6 spazio ai giovani artisti premiati tra cui si segnalano due giovani musicisti, vincitori di premi internazionali di livello mondiale: Sao Soulez Lariviere, viola, 1 Premio al concorso internazionale “Primavera di Praga” 2023 e Jeong-Hyun Yoon 2 Premio nel concorso internazionale di Hongkong. Dal 7 all'11 poi, concerti con i migliori studenti e partecipanti ai corsi.

Sempre intenso dunque il programma dell'Accademia che in 12 giorni offre 13 concerti, con l'highlight del 12 settembre, giorno di chiusura e di doppia esibizione alle 17 e alle 21, date le numerose richieste e l'afflusso di pubblico. L'ultimo appuntamento nell'Oratorio di Santa Caterina ovviamente sarà il perfetto mix di esperienze umane e professionali che si sono realizzate nelle precedenti settimane, l'orchestra è infatti formata proprio da quegli studenti che a Cervo si sono conosciuti e hanno lavorato insieme; saranno diretti dal direttore Ian Fountain ed eseguiranno un programma con le maggiori sonate di Telemann, Mozart, Ciaikovsky e Beethoven.

Programma e informazioni su www.sommerakademie-cervo.de.