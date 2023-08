Plogging a Sanremo: l'esperienza targata Panathlon che unisce sport e ambiente

Sabato 26 agosto, a Sanremo, dalle 9 alle 12, di fronte a Santa Tecla si farà plogging insieme al Panathlon Sanremo Imperia. Una iniziativa aperta a tutti che prevede la raccolta di plastica e rifiuti mentre si cammina o corre.



"Questo è il Plogging, l’incontro di due parole: Plokka-up (in svedese) raccogliere e jogging= camminare, correre. - spiegano dal Panathlon - Saranno forniti ai partecipanti guanti, pinze, sacchetti per raccolta differenziata: plastica-lattine, vetro, indifferenziata ed un adesivo".



L’area da percorrere va da Pian di Nave alla Pista Ciclopedonale, ai giardini comunali di Villa Ormond, a scelta. Alle ore 11.30 ritorno a Santa Tecla ove verranno raccolti i sacchetti per il loro corretto conferimento nei centri di raccolta cittadini.



"Quindi non solo fare sport ma anche attività sociale ed ecologica. Si ringrazia la Consigliera comunale Ethel Moreno che ha ideato e curato questo ed altri numerosi progetti sportivi" - concludono dal Panathlon.





E Ethel Moreno, consigliere comunale che ha ideato e curato i progetti, aggiunge:

"Ritengo che queste due iniziative abbiano molteplici funzioni non solo sportive e di promozione dello sport e delle associazioni ma anche sociali. Funzione di promozione dello sport perché mettono in luce la grande offerta sportiva che è presente nella nostra città, grazie alle tante associazioni sportive che operano sul territorio spinte dalla passione per quello che fanno e per i nostri ragazzi e cittadini. Sport che insegnano i valori del confronto, della sana competizione, amicizia, solidarietà e dell'importanza del movimento, anche da un punto di vista della salute. Funzione sociale nel creare occasioni gratuite di socializzazione e di movimento superando ogni barriera legata allo status economico e sociale. Funzione di far conoscere ulteriormente i parchi, i giardini e riscoprire il piacere di viverli anche facendo attività fisica all'aperto grazie al clima che lo consente praticamente tutto l'anno"