Il manifesto di Gianluca, il ‘Ragazzo con la carrozzina di perla’: “L’affetto è un diritto per tutti” (intervista)

Il 3 settembre del 2007 la vita di Gianluca è cambiata per sempre. O, forse, per lui ne è iniziata una nuova. Un incidente al mare, la corsa in ospedale, poi la sentenza che spezza tutto: paralizzato. E se qualcuno, forse, potrebbe pensare alla parola ‘fine’, per Gianluca così non è stato. Quando gli si chiede se sente di essere nato due volte non ha timore nel rispondere “sì”.

Gianluca Giacchero, classe 1992, ha fatto della sua nuova condizione di vita una battaglia quotidiana. Per lui, ma non solo. Con il passare degli anni si è fatto carico delle cause che nessuno ha il coraggio (o la voglia?) di sposare pubblicamente, diritti che per alcuni sono la normalità, ma che per un disabile possono essere fonte di enorme frustrazione: il diritto alla sessualità, all’affettività, a una terapia che possa lenire il dolore. Così Gianluca Giacchero da Sanremo è diventato portavoce di chi lotta per il diritto alla sessualità e per la somministrazione di cannabis a scopo terapeutico.



La sua storia e le sue parole sono raccolte in un libro: “Il ragazzo con la carrozzina di perla”. Iniziato nel 2015 tra alti e bassi, tra momenti di grande produzione e attimi di comprensibile blocco, la prima fatica letteraria di Gianluca Giacchero è pronta per vedere la luce e l’autore ha scelto la sua sanremo per la prima presentazione. L’appuntamento è fissato per venerdì alle 21 in piazza Borea d’Olmo a Sanremo. Dialoga con l’autore lo scrittore e speaker radiofonico Claudio Restelli.

L’intervista

Il ragazzo con la carrozzina di perla

“Il ragazzo con la carrozzina di perla” non è l’ennesimo disperato tentativo di un giovane esordiente nel trovare un titolo accattivante per raccontare la propria travagliata storia e, se vogliamo dirla tutta, questo testo non può nemmeno avere la presunzione di essere considerato un’autobiografia. Il ragazzo con la carrozzina di perla è l’originale intuizione che definisce perfettamente, in sole sette parole, tutto ciò che è Gianluca. Un ragazzo che ama profondamente la vita, un sognatore patentato, focalizzato sul presente ma sempre proiettato verso il futuro. Gianluca, in questo libro che trasuda speranza, ripercorre con disarmante sincerità quindici anni della sua vita, a partire da quando, poco più che adolescente, in una spiaggia libera della sua città natale, Sanremo, tuffandosi in mare dagli scogli, lesiona il midollo spinale. Con un’innata e spiccata ironia, il ragazzo con la carrozzina di perla vi trasporterà in un mondo troppo spesso ignorato, condividerà con voi il suo profondo dolore, i suoi più reconditi sogni, le sue innumerevoli passioni e le sue lodevoli battaglie e solamente alla fine di questo stupefacente viaggio, finalmente sarete protagonisti anche voi di rivelazioni senza precedenti.