Cortemilia aspetta Fausto Leali: "Un momento di grande musica e condivisione"

"Invito tutte le persone a partecipare, è un grandissimo concerto con una delle voci più importanti della musica italiana, ma è soprattutto un'occasione unica di condivisione e spensieratezza". Queste le parole del sindaco di Cortemilia, Roberto Bodrito, che ricorda l'evento clou della Fiera Nazionale della nocciola, l'esibizione di Fausto Leali, il 25 agosto alle ore 21.30, presso il Parco La Pieve, a ingresso libero con posto a sedere.

La manifestazione, inaugurata sabato, sta registrando, intanto, grandi numeri e tanta partecipazione. "Il nostro programma è variegato e riesce ad alternare momenti adatti a tutti, tra cultura, musica, degustazioni e approfondimenti", aggiunge il primo cittadino.

L'attesa per il concerto del 25 agosto cresce. Stiamo parlando, infatti, di un artista con una lunga carriera alle spalle, oltre 10 partecipazioni al Festival di Sanremo, che vinse nel 1989 con la canzone “Ti lascerò” insieme ad Anna Oxa. Un percorso artistico che raggiunge 4 dischi d’Oro soltanto con il brano “A chi” che vende oltre 4 milioni di copie in tutto il mondo, e poi decine di altri dischi tra album e singoli che sono stati per tutti colonna sonora di stagioni e momenti indimenticabili.