Cinema sotto le stelle, a Sanremo verrà proiettato “Kagemusha – L'ombra del guerriero” (Foto)

Andrà in scena domani, giovedì 24 agosto, l'ultimo appuntamento del “Cinema sotto le stelle”, rassegna sanremese organizzata dall'associazione Pigna Mon Amour e CMC/Nidodiragno Produzioni. In proiezione in piazza Santa Brigida alle 21.15 la pluripremiata pellicola “Kagemusha – L'ombra del guerriero” (1980) del regista giapponese Akira Kurosawa.

Italo Calvino, ispiratore dell'intera rassegna cinematografica del “Cinema sotto le stelle”, nel 1980 scrisse un intervento specifico dedicato al progetto di Kurosawa, a testimonianza dell'allargamento nell’orizzonte dei linguaggi espressivi dello scrittore e della sua mai sopita e autentica passione.

La trama. Nel 1572, durante le guerre tra clan per la conquista di Kyoto, Shingen Takeda resta mortalmente ferito; prima di morire ordina al suo clan di non diffondere la notizia, servendosi di un kagemusha, un sosia, che continui a incutere terrore nel nemico.

Dopo una lunga attesa, Akira Kurosawa riesce nel 1980 a mettere in scena “Kagemusha”, grazie alle sovvenzioni americane e alla produzione congiunta di Francis Ford Coppola e George Lucas. È in particolare quest'ultimo a pagare il suo debito di riconoscenza al maestro nipponico per aver fornito con il suo cinema molte delle idee e delle suggestioni alla base di “Guerre stellari”.

Il film, oltre a numerose nomination, ha fatto “incetta” di riconoscimenti: Palma d'Oro al Festival di Cannes 1980; Migliore regia e costumi al BAFTA Awards 1981; Miglior film straniero ai David di Donatello 1981 e ai Nastri d'Argento dello stesso anno.

Anche per quest'ultima, e settima, proiezione del “Cinema sotto le stelle”, il pubblico potrà approfondire il legame tra Italo Calvino e il cinema nella relazione “Il cinema è stato tutto un mondo”, firmata da Letizia Lodi, storica dell’arte, attuale direttrice del Museo Nazionale di Ravenna. La rassegna è sostenuta dal contributo economico del comune di Sanremo – Assessorato al Turismo, Sport e Manifestazioni (di concerto con l'Assessorato alla Cultura) ed è inserita nel calendario delle manifestazioni estive 2023 della Città dei Fiori. L'ingresso per il pubblico è gratuito.