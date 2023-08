Bordighera: domani la presentazione del libro ‘Volevo fare l’arbitro’ di Federico Marchi

Domani (Giovedì 24 agosto), alle ore 17:45 presso il locale Buga Buga in Corso Italia 13 a Bordighera, nell’ambito della prima giornata del Bordighera Book Festival, sarà presentato il libro di Federico Marchi, volto noto del giornalismo ligure, dal titolo: “Volevo fare l’arbitro” (Ed. De Ferrari).

Il volume è dedicato al mondo degli arbitri di calcio, al quale l’autore appartiene dal 1994. Il filo conduttore è infatti la sua esperienza personale, iniziata all’età di 17 anni con l’iscrizione al corso arbitri e giunta in Serie A dove ha esordito come osservatore arbitrale nel 2022 allo stadio di San Siro a Milano. In parallelo anche il suo ruolo dirigenziale che lo ha portato all’attuale incarico di Direttore nazionale della Comunicazione dell’Associazione Italiana Arbitri. Ad impreziosire il testo è la prefazione a cura di Gianluca Rocchi, Designatore degli arbitri di Serie A.

Il libro è un viaggio lungo 29 anni tra partite, trasferte, voli aerei, cene consumate in compagnia o da solo a centinaia di chilometri da casa, incontri, amicizie, raduni, sudore, fatica, allenamenti, corsi di qualificazione e formazione, esami, obiettivi, gioie, dolori. Il tutto condito da aneddoti, curiosità e dialoghi con i più grandi arbitri italiani e internazionali, da Collina a Rizzoli, da Rocchi a Orsato, da Farina a Trentalange, da Nicchi a Rosetti, ma anche con l’argentino Nestor Pitana, arbitro della finale del Campionato del Mondo 2018 in Russia.

All’interno del libro sono presenti molte fotografie che ritraggono l’autore in alcuni momenti importanti della sua carriera arbitrale, dai campi di periferia calcati come arbitro al terreno di giuoco di San Siro come osservatore, dalle riunioni tenute a Coverciano e in tantissime Sezioni italiane agli incontri con i CT della Nazionale Marcello Lippi e Roberto Mancini. Il volume, in distribuzione nelle migliori librerie, è già disponibile sulla piattaforma Amazon dove può essere acquistato direttamente ( Volevo fare l'arbitro : Marchi, Federico, Rocchi, Gianluca: Amazon.it: Libri ).

Il Bordighera Book Festival è un evento ideato ed organizzato da Espansione Eventi di Paola Savella in collaborazione con il Mondadori Bookstore di Bordighera, ha il patrocinio della Città di Bordighera e della Regione Liguria. La manifestazione è inserita nel programma ufficiale degli Eventi estivi di Bordighera e nel Calendario Fieristico Italiano. Il Bordighera Book Festival si svolgerà in Corso Italia dove verranno radunate case editrici provenienti da tutto il territorio italiano, per proporre le nuove proposte editoriali.