A10 chiusa al traffico in un tratto tra la barriera e lo svincolo del confine di Stato in direzione Francia a causa di un veicolo in fiamme. Chi viaggia sull'Autostrada dei Fiori è, perciò, costretto a uscire a Ventimiglia.

La viabilità in autostrada risulta così bloccata per un chilometro tra la barriera e il confine di Stato in direzione Francia.

Si è, inoltre, formata una coda di 2 km tra Bordighera e la barriera del confine di Stato, sempre in direzione Francia a causa dell'incidente.