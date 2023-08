Terminata la Imperia-Limone a piedi: Bellotti "Esperienza bellissima, non una semplice camminata"

L'evento targato Monesi Young si chiude ancora una volta con un bilancio positivo. "Ieri tutto bene per la terza tappa che dal rifugio di Porro ci ha portato fino al Don Barbera. - racconta Bellotti - Il terzo giorno è anche quello più bello dove si toccano anche le vette più alte e si arriva in Piemonte. Abbiamo fatto il Saccarello che il monte più alto della Liguria, con i suoi 2.200 metri, poi abbiamo fatto cima Ventosa, cima Missun, Bertrand e siamo arrivati rifugio Barbera. Abbiamo trovato un tempo perfetto. Dopo la cena ci siamo dedicati ad un momento goliardico per dare un premio ad ogni partecipante".

"La Imperia-Limone non è solo una camminata ma è creare un gruppo. Mediamente ogni volta che facciamo questa esperienza c'è qualcuno che passa nello staff dei volontari per l'anno dopo. - commenta Bellotti - Addirittura qualcuno entra nel direttivo. Evidentemente si respira un buono spirito".

"Per questa ultima tappa. Alle 3.30 di questa mattina, con un piccolo gruppo siamo saliti in cima al Marguareis, di notte, stupendo. Poi, siamo scesi per fare colazione tutti insieme e quindi siamo partiti per Limone. Quando siamo arrivati siamo andati a mangiare al Pizzicotto a Limone Centro. Passi dalla solitudine delle montagne a Limone città turistica, pieno di gente. Abbiamo preso il treno e siamo tornati a casa. Erano tutti contentissimi" - conclude Bellotti.