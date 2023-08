Seborga in festa per la sua prima banconota della storia (fotogallery)

Giornata di festa a Seborga per la tradizionale Festa di San Bernardo, Festa Nazionale del Principato.

“Questa serata, che torna quest’anno finalmente nel consueto formato pre-pandemia, rappresenta un momento di celebrazione e unità che rafforza il legame speciale tra il nostro amato Principato e tutti coloro che condividono la passione per la nostra cultura e la nostra storia” – ha detto la Principessa Nina, che ha ringraziato la Pro Seborga e i suoi volontari “per lo straordinario lavoro che hanno svolto quest’estate: siamo grati per il loro impegno nel riorganizzare queste meravigliose serate che nel tempo sono diventate un punto di riferimento per residenti e visitatori”.



Dopo la Santa Messa e la Processione di San Bernardo, alle ore 19:15 la serata è stata aperta dall’ascolto dell’inno nazionale del Principato e dallo sparo del cannone alla presenza di S.A.S. la Principessa Nina e del suo seguito.

Presso l’Auditorium di Piazza Martiri Patrioti, con la moderazione del Consigliere della Corona Franz Verrando, gli autori Raffaella Ranise e Guido Donati hanno presentato i propri rispettivi nuovi libri: “Gli Asburgo”, un viaggio tra i fasti e gli splendori di una delle più antiche e longeve dinastie della storia, e “Di lui… solo più una medaglia?”, viaggio dei fratelli Giovanni e Donato Donati, compiuto nel 1961 nella Jugoslavia comunista di Tito, alla ricerca delle spoglie del terzo fratello Mario, bersagliere caduto al fronte vent’anni prima durante la Seconda Guerra Mondiale.

Verso le 20:45 la Principessa Nina ha fatto il suo ingresso in piazza a bordo di una splendida Lancia Ardea Cabriolet del 1934 con tanto di “bandierine diplomatiche” tipiche delle auto dei Capi di Stato; l’auto è stata gentilmente messa a disposizione dalla famiglia Lamberti di Ruote d’Epoca-Riviera dei Fiori. Nel suo percorso verso la piazza la Principessa è stata simpaticamente scortata da un gruppo di bambini del Principato e dai figuranti del Sestiere Burgu di Ventimiglia con i loro abiti storici.

Sul palco dell’Auditorium, la Principessa ha tenuto il suo discorso di saluto. È stata quindi la volta del momento più atteso: la presentazione della prima banconota della storia del Principato; una novità assoluta, dal momento che i luigini sono sempre esistiti solo in forma di monete. Dopo un breve excursus storico, la Principessa Nina ha svelato un quadro con una raffigurazione ingrandita della nuova banconota.

La banconota, del valore di 3 luigini (circa 15 euro), è stata realizzata dal grafico slovacco Matej Gábriš, massimo esperto a livello mondiale nella realizzazione di banconote di fantasia; a lui è stato recentemente dedicato un articolo da parte dell’edizione slovacca della prestigiosa rivista Forbes.

“Sono molto fiera di questa bellissima banconota, in tutto e per tutto simile alle normali banconote in circolazione quanto a design, fattura e caratteristiche di sicurezza anticontraffazione - ha detto la Principessa - Desidero esprimere la mia profonda gratitudine e i miei più sentiti ringraziamenti a Matej Gábriš per l’impegno che ha dedicato a questo progetto. La banconota è un vero capolavoro che riflette l'amore e la cura che ha messo in ogni dettaglio”.

La banconota è stata da subito disponibile per l’acquisto sia presso il negozio fisico del Principato in Piazza della Libertà sia presso l’e-shop ufficiale del Principato (qui: https://shop.principatodiseborga.com/luigini/45-3-luigini-del-2023-serie-nina.html).

Tutto il progetto di sviluppo della banconota è stato interamente supervisionato dal Consigliere della Corona per le Finanze e per le Comunicazioni Luca Pagani, che la Principessa ha pubblicamente ringraziato con riconoscenza.

La Principessa Nina ha poi nominato Kaidi-Katariin Knox come “fotografa ufficiale del Principato di Seborga”, consegnandole sul palco il Decreto di nomina. Nata in Estonia, Kaidi-Katariin Knox, seborghina da dieci anni, ha studiato fotografia nel 2009 e da allora ha lavorato come fotografa; le sue foto sono state pubblicate sul prestigioso Financial Times e su altri noti giornali e riviste in Europa.

Infine, la Principessa Nina ha annunciato la costituzione di un “Mini Consiglio della Corona”, con funzioni simboliche e composto dai bambini di Seborga, ed ha nominato Mini Consiglieri della Corona Azzurra Viale, Lorenzo Carretta Zanni, Maya Menegatto, Nicole Gorni, Marika De Paola Fanari e Patrick De Paola Fanari, chiamandoli sul palco e consegnando ad ogni bambino il rispettivo Decreto di nomina ed una fascia gialla con lo stemma del Principato.

La serata è poi proseguita con la tradizionale cena in piazza organizzata dalla Pro Seborga, con il pubblico che ha potuto ballare e divertirsi sulle note dell’Orchestra Primavera. Verso le 22:00 le suggestive acrobazie degli Sbandieranti dei Sestieri di Ventimiglia e Musici del Libero Comune Marinaro hanno incantato i presenti.