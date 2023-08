Sanremo: “Kagemusha – L'ombra del guerriero” per l'ultimo appuntamento al Cinema sotto le Stelle

Ultimo appuntamento, giovedì 24 agosto, del “Cinema sotto le stelle”, rassegna sanremese organizzata da Associazione Pigna Mon Amour e CMC/Nidodiragno Produzioni. In proiezione in piazza Santa Brigida alle ore 21.15 la pluripremiata pellicola “Kagemusha – L'ombra del guerriero” (1980) del regista giapponese Akira Kurosawa.

La trama. Nel 1572, durante le guerre tra clan per la conquista di Kyoto, Shingen Takeda resta mortalmente ferito; prima di morire ordina al suo clan di non diffondere la notizia, servendosi di un kagemusha, un sosia, che continui a incutere terrore nel nemico.

Dopo una lunga attesa, Akira Kurosawa riesce nel 1980 a mettere in scena “Kagemusha”, grazie alle sovvenzioni americane e alla produzione congiunta di Francis Ford Coppola e George Lucas. È in particolare quest'ultimo a pagare il suo debito di riconoscenza al maestro nipponico per aver fornito con il suo cinema molte delle idee e delle suggestioni alla base di “Guerre stellari”.