I violini del Duo Antares in concerto alla RSA 'Montale' di Diano Marina

Un avvenimento speciale, che ha saputo trasmettere grandi emozioni agli ospiti della struttura ligure attraverso la musica del Duo Antarès, formato da Ruggero Capranico e Dania Draga. I maestri di violino sono entrambi insegnanti al Conservatorio di Parigi e svolgono la loro attività musicale soprattutto in Francia con il gruppo di musica da camera del Quartetto Antarès; si esibiscono a Parigi, Aix en Provence, Mentone, Nizza e in parallelo all'attività concertistica, portano la loro musica presso scuole, ospedali, centri di rieducazione e Rsa.

Così, proprio presso la struttura di Diano Marina, hanno presentato un variegato programma con musica di Mozart, Vivaldi, Paganini, Verdi, passando poi a brani internazionali come la Cumparsita, il famoso tango uruguaiano.

“Siamo felici di poter ospitare per la seconda volta un concerto professionale di violini - dichiara Cristiana Parrilla, animatrice di RSA/RP Montale - per i nostri ospiti è stato un momento speciale di aggregazione, un pomeriggio culturale in grado di sollevare il loro spirito, di far riemergere ricordi sopiti, sentimenti di spensieratezza e svago, grazie al potere curativo della musica in generale, in particolar modo di quella classica. Ci teniamo a ringraziare il Rotaract Club di Imperia che ha contribuito al finanziamento e quindi alla fattibilità di questo concerto che è stato molto apprezzato con numerosi applausi al termine di ogni brano suonato. Ringrazio inoltre l'équipe riabilitativa sempre presente a tutti gli eventi e attività svolte in questo periodo”.

Prosegue poi Cristiana Parrilla sull’importanza di queste attività: “Questo concerto è un tassello che fa parte di una visione e un sogno più ampio: quello di aprire le porte di RSA/RP Montale, così da poter offrire servizi di qualità e momenti di svago, feste, progetti a tema, incontri in collaborazione con realtà diverse. Siamo sempre disponibili alla collaborazione con persone, associazioni e scuole con cui condividere delle attività di intrattenimento che continuino a rendere piacevole, oltre che stimolante, il soggiorno presso la nostra struttura”.