Weekend tra liti, armi, droga e incidenti: il bilancio dei controlli dei carabinieri

Estate rovente in provincia di Imperia, tra liti, armi e droga. È quanto emerge dai controlli nel weekend dei Carabinieri, impegnati dai controlli straordinari legati al periodo di maggior afflusso turistico. In particolare tre persone sono state denunciate per possesso ingiustificato armi o strumenti atti ad offendere, due a Sanremo ed uno a Diano Marina.



A Sanremo un trentacinquenne marocchino senza fissa dimora ed irregolare sul territorio nazionale, controllato nei pressi dei giardini pubblici di Corso Trento perché discuteva animatamente con altri suoi connazionali, occultava in uno zainetto una piccola roncola con una lama di trenta centimetri. Sempre a Sanremo un francese di trentadue anni, a seguito di una lite per futili motivi sulla spiaggia ha minacciato con un coltello due turisti tedeschi, non senza avergli prima bucato il materassino.



A Diano Marina un trentasettenne del posto e già noto alle forze dell’odine è stato denunciato perché trovato in possesso di un coltello con lama di dieci centimetri nel corso di un controllo avvenuto a seguito di una lite avvenuta nei pressi dell’area in cui adesso è presente il luna park.



A Ventimiglia, invece, i Carabinieri della locale Compagnia hanno deferito in stato di libertà per resistenza a pubblico ufficiale un ventenne tunisino richiedente asilo che tentava di sottrarsi al controllo dopo che i militari erano intervenuti per sedare una lite tra lui ed un suo connazionale, anch’egli tunisino e richiedente asilo.



Nella circostanza entrambi sono stati altresì sanzionati per ubriachezza, con contestuale ordine di allontanamento dalla cittadina ex art.9 D.L.14/2017.Anche la movida è finita sotto la lente di ingrandimento dei controlli. Oltre 30 sono stati i locali controllati in provincia, anche con la collaborazione dei NAS e senza riscontrare anomalie. Discorso diverso invece per le persone controllate.



A Sanremo, durante uno di questi controlli, due giovani di venticinque e ventuno anni e già noti alle forze dell’ordine, sono stati denunciati per detenzione illecita di sostanze stupefacenti perché trovati in possesso di trentacinque grammi di hashish e tredici di marijuana, nonché - presso il domicilio - di tre bilancini di precisione ed altro materiale per il confezionamento dello stupefacente.



Un’attività straordinaria quella durante queste ultime settimane d’estate che ha visto impegnate in strada oltre 180 pattuglie dei Carabinieri con 311 posti di controllo. Sono state identificate 621 persone, tra cui 171 stranieri, e controllati 411 veicoli.



Si sono registrate ben 41 violazioni gravi al Codice delle strada: 2 sanzioni per guida in stato di ebbrezza, tutte con livelli di presenza di alcool nel sangue tali da far scattare la denuncia penale;5 sanzioni per uso dello smartphone durante la guida;6 patenti di guida ritirate, tra cui alcune per guida pericolosa dovuta a sorpassi azzardati o manovre comunque imprudenti; 3 veicoli sottoposti a sequestro o con fermo amministrativo. Ancora purtroppo grave il bilancio dei sei incidenti stradali rilevati, di cui 4 con feriti ed uno con esito mortale a Vessalico, dove un giovane ventitreenne ha perso la vita dopo aver perso il controllo all’uscita di una curva dello scooter su cui viaggiava.