Elicottero dei vigili del fuoco salva la cavalla Dafne: da 24 ore era bloccata in un canalone

È dovuto intervenire l'elicottero dei vigili del fuoco per salvare una cavalla caduta all'interno di un canalone tra Montegrosso Pian Latte e le cascate dell'Arroscia. L'animale, Dafne, un esemplare appartenente a una famiglia di Montegrosso, era bloccato lì dalla tarda mattinata di ieri quando è caduto in seguito al cedimento del terreno.





Ieri il cavallo era in buone condizioni di salute, come accertato sia dal veterinario dell'animale che dal veterinario dell'ASL1. La squadra a terra dei vigili del fuoco ha provveduto a preparare la zona per il recupero tagliando le piante della fitta vegetazione intorno. Si è dovuto aspettare più di 24 ore per il recupero a causa di una mancanza di disponibilità degli elicotteri della Liguria e del Piemonte poichè tutti impegnati in interventi di soccorso tecnico urgente.



Questa mattina si è alzato in volo un mezzo partito da Torino. La cavalla è stata trasportata in buone condizioni di salute al campo sportivo di Montegrosso Pian Latte per gli accertamenti del veterinario. Alle ore 13.30 circa la cavalla si è rialzata sulle proprie zampe. Dafne ora può rientrare nella sua abituale dimora per il recupero fisico.