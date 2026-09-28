Sanremo: atti vandalici nel garage di corso Inglesi, da tempo alcuni ragazzini danneggiano auto e giochi (Foto)

Da molto tempo molti ragazzini sono protagonisti di ripetuti episodi di vandalismo all'interno di un garage privato di corso Inglesi, a Sanremo. A raccontare quanto sta accadendo sono diversi residenti della zona, che hanno segnalato una situazione che, con il passare del tempo, sarebbe diventata sempre più frequente. Il garage è privato e non aperto al pubblico, anche per ragioni legate alla sicurezza. Nonostante questo, i giovani riuscirebbero ad accedere alla struttura, provocando danni e creando preoccupazione tra chi vive nelle vicinanze. Una situazione che si trascina ormai da mesi e che ha portato i residenti a chiedere un intervento.

Tra gli episodi segnalati ci sono anche danneggiamenti ai giochi per bambini presenti all'interno della struttura. Si tratta di giochi che erano stati allestiti ma che, proprio per ragioni di sicurezza, non sono accessibili al pubblico. Secondo le testimonianze raccolte, i ragazzini li avrebbero comunque presi di mira, arrivando a distruggerne alcune parti. Un comportamento che, oltre ai danni materiali, alimenta il timore per le possibili conseguenze di un accesso non autorizzato in un'area che non è destinata alla libera frequentazione. I residenti raccontano di aver assistito o sentito rumori riconducibili alle incursioni, diventate ormai una presenza ricorrente.

Particolarmente preoccupante sarebbe poi l'utilizzo degli estintori presenti nel garage. Secondo quanto riferito, i giovani li azionerebbero e in alcuni casi li lancerebbero contro le automobili parcheggiate, con il rischio di provocare danni alle vetture. Non mancherebbero inoltre le bombolette spray, utilizzate anche sulle carrozzerie delle auto. A questo si aggiungono gli episodi legati agli impianti di sicurezza: gli allarmi antincendio verrebbero fatti scattare deliberatamente, provocando l'allerta nel quartiere e costringendo chi si trova nelle vicinanze a fare i conti con il ripetersi dei segnali acustici.

La situazione avrebbe quindi assunto una dimensione che va oltre il semplice danneggiamento di una struttura privata, coinvolgendo anche la tranquillità dei residenti. Gli allarmi fatti scattare, in particolare, possono generare apprensione tra chi li sente, soprattutto quando l'episodio si verifica senza che vi sia un'emergenza reale. Nel frattempo, i proprietari delle auto parcheggiate all'interno del garage si trovano a dover fare i conti con il rischio di vedere danneggiati i propri veicoli. Il ripetersi delle incursioni avrebbe inoltre aumentato la preoccupazione per la sicurezza degli stessi ragazzi, che entrano in un'area privata e utilizzano apparecchiature e strutture non destinate a loro.

Nei giorni scorsi la situazione è stata segnalata anche alle forze dell'ordine. Al momento si tratta di episodi riferiti da residenti e persone che conoscono quanto sta accadendo nella struttura, mentre non risultano contestualmente comunicati ulteriori dettagli su eventuali accertamenti già effettuati. Non è escluso che possa essere presentata una denuncia per i danneggiamenti e per le intrusioni all'interno del garage. L'obiettivo è fare chiarezza su quanto accaduto negli ultimi mesi e individuare i responsabili, evitando che gli episodi possano continuare a ripetersi.

Il caso riporta così l'attenzione anche sul tema della sicurezza nelle aree private e sul comportamento di gruppi di giovanissimi che, attraverso incursioni e vandalismi, possono provocare conseguenze tutt'altro che trascurabili. Per il momento resta da capire quale sarà l'evoluzione della vicenda e se le segnalazioni alle forze dell'ordine porteranno a ulteriori iniziative. Intanto, tra i residenti della zona cresce la richiesta che la situazione venga affrontata e che il garage possa tornare a essere un luogo sicuro per chi lo utilizza, senza il timore di nuovi danneggiamenti o intrusioni.