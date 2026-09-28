Finti poliziotti derubano due anziani a Sanremo: arrestati due uomini, recuperati gioielli e contanti

Due uomini di 21 e 53 anni sono stati arrestati dalla Polizia di Stato a Sanremo con l'accusa di furto aggravato ai danni di un anziano. I due, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, avrebbero utilizzato la tecnica del "finto appartenente alle Forze dell'Ordine" per riuscire a entrare nelle abitazioni di persone anziane e impossessarsi di gioielli e denaro. L'operazione è stata condotta dalla Squadra Mobile della Questura di Imperia e dalla Sezione di Polizia Giudiziaria del Commissariato di Sanremo. Le indagini erano partite dopo un episodio avvenuto il giorno precedente ai danni di un'anziana. In quel caso, i due si sarebbero presentati come appartenenti alle Forze dell'Ordine. Con il pretesto di verificare alcuni preziosi, avrebbero convinto la donna a mostrare loro i gioielli custoditi in casa.

Una volta ottenuta la fiducia della vittima, i due avrebbero approfittato di un momento di distrazione per impossessarsi dei monili e fuggire. Gli investigatori hanno quindi avviato una serie di accertamenti, riuscendo a risalire all'autovettura utilizzata dai presunti autori. Il veicolo è stato così inserito nelle ricerche condotte sul territorio. Proprio il 23 settembre, mentre erano ancora in corso le attività investigative, al 112 sono arrivate ulteriori segnalazioni relative a tentativi di truffa con lo stesso modus operandi. Alcune persone anziane avevano riferito di essere state contattate da sedicenti appartenenti alle Forze dell'Ordine. Il pretesto era sempre quello di dover effettuare verifiche su denaro e oggetti preziosi. Gli episodi hanno fatto scattare ulteriori controlli da parte degli operatori.

Nel corso dei servizi predisposti a Sanremo, gli agenti hanno individuato nel centro cittadino l'autovettura già ricercata. Il mezzo è stato fermato per un controllo e a bordo sono stati identificati i due uomini. Secondo quanto riferito dalla Polizia, entrambi sono apparsi subito in evidente stato di agitazione. Uno dei due, inoltre, indossava abiti completamente neri e a maniche lunghe, ritenuti dagli operatori particolarmente insoliti considerate le temperature della giornata. Alla luce degli elementi già raccolti, gli agenti hanno deciso di procedere alla perquisizione del veicolo. All'interno dell'auto è stato trovato un cofanetto contenente numerosi monili in oro, insieme a un'ingente somma di denaro contante. Il rinvenimento ha consentito agli investigatori di dare un ulteriore impulso agli accertamenti.

A quel punto, secondo quanto riferito dalla Polizia, i due avrebbero ammesso di aver appena sottratto i beni a un anziano residente a Sanremo. Gli operatori sono quindi riusciti a individuare e contattare la vittima, che ha confermato di aver subito poco prima un furto nella propria abitazione. Anche in questo caso la tecnica utilizzata sarebbe stata la stessa. Uno dei due si sarebbe qualificato falsamente come appartenente alle Forze dell'Ordine e avrebbe chiesto di entrare nell'abitazione con la scusa di dover verificare la provenienza di alcuni gioielli e del denaro. Il riferimento, anche in questa circostanza, sarebbe stato a una presunta precedente rapina. Una volta ottenuta la disponibilità dei beni per i "controlli", il falso agente avrebbe approfittato di una distrazione dell'anziano per impossessarsene.

Il complice, nel frattempo, lo avrebbe atteso all'esterno a bordo dell'auto utilizzata per la fuga. Gli investigatori hanno quindi esteso le verifiche anche alla struttura ricettiva in cui i due alloggiavano, un B&B nel centro di Sanremo. La perquisizione della camera ha permesso di recuperare ulteriori monili e oggetti preziosi. Gli accertamenti hanno consentito di collegare anche questi beni al furto commesso il giorno precedente ai danni dell'anziana. Entrambe le vittime sono state successivamente contattate dalla Polizia e hanno riconosciuto come propri gli oggetti recuperati. È stato così possibile ricostruire i due distinti episodi e recuperare la refurtiva sottratta. Un risultato arrivato a poche ore dal secondo furto.

I due uomini sono stati quindi arrestati nella flagranza del reato di furto aggravato per l'episodio appena commesso ai danni dell'anziano. Per il precedente episodio, quello ai danni della donna, sono stati invece denunciati in stato di libertà. Nella giornata successiva, l'Autorità Giudiziaria ha convalidato l'arresto e disposto nei confronti di entrambi la misura cautelare dell'obbligo di dimora nei rispettivi comuni di residenza, accompagnato dall'obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria. Il Questore della Provincia di Imperia ha inoltre emesso nei loro confronti il foglio di via obbligatorio, con divieto di ritorno a Sanremo per quattro anni. Restano ferme le responsabilità che dovranno essere accertate nelle successive fasi del procedimento.

L'operazione è il risultato del lavoro congiunto tra Squadra Mobile della Questura di Imperia e Commissariato di P.S. di Sanremo. Il Commissariato è diretto dal Primo Dirigente Andrea Migliasso, mentre la Squadra Mobile della Questura di Imperia è diretta dal Commissario Capo Salvatore Crupi. La Polizia sottolinea l'importanza della tempestiva segnalazione da parte dei cittadini e della collaborazione con le Forze dell'Ordine. In particolare, l'invito è rivolto alle persone anziane e ai loro familiari, spesso nel mirino di questo tipo di raggiri. "In presenza di richieste sospette, è fondamentale non consentire l'accesso all'abitazione e contattare immediatamente il Numero Unico di Emergenza 112", è l'indicazione della Polizia di Stato. Nessun appartenente alle Forze dell'Ordine, viene ricordato, deve convincere i cittadini a consegnare gioielli o denaro per presunti accertamenti.