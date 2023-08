'L'Italia vincente' di Fratelli d'Italia, l'immigrazione è 'il tema' in provincia di Imperia: "Azzerare le partenze"

L'iniziativa nazionale che ha toccato 250 località in tutta Italia, è nata proprio con l'obiettivo di far conoscere i risultati del governo Meloni in questi primi mesi di attività. "Aumento del lavoro e disoccupazione ai minimi, con una crescita economica più alta di Francia e Germania. La fine dell’era delle “mancette” con l’arrivo di aiuti concreti per i più deboli e l’aumento delle pensioni minime. E poi la riforma del “fisco amico” con l’alleggerimento delle tasse, quella della giustizia, una maggiore credibilità in campo internazionale, la lotta alla criminalità, più sicurezza e numeri record nel turismo" - sono alcune delle tematiche contenute nell'opuscolo preparato per accompagnare l'iniziativa.

Proprio sull'aspetto dell'immigrazione, Berrino conferma: "C'è un grande lavoro che il Governo sta portando avanti in questi mesi per il contenimento dell'immigrazione. Tutti abbiamo sotto gli occhi i numeri che sono tendenzialmente aumentati, però non dobbiamo dimenticare, da un lato che anche la percentuale degli espulsi è aumentata significativamente rispetto allo scorso anno e il fatto che in Africa c'è una situazione particolare. È emersa in questi giorni che la politica 'sporca' da parte di qualcuno che sta portando per far si che tantissimi migranti partano o tentino di partire".



"Il governo sta facendo degli sforzi per arrivare a degli accordi con gli Stati del nord Africa, per eliminare le partenze che rappresenta il fine di quella campagna elettorale che era il blocco navale che non può essere fatto con la forza. Significa azzerare le partenze. La guerra russo-ucraina sta influendo, visto che il battaglione che prima operava in quelle zone di guerra ora opera in Africa favorendo i flussi migratori" - conclude Berrino.