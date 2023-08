Domenica fuochi d'artificio e musica animeranno Santo Stefano al Mare

Domani, domenica 20 agosto, Santo Stefano al Mare si illuminerà con suggestivi fuochi di artificio. Lo spettacolo pirotecnico avrà inizio alle 22:30 ma già a partire dalle 21 il lungomare si animerà grazie alla musica di Frank Dj. Un dj set che ripercorrerà le tappe della disco music a partire dagli anni ‘80, fino alle hit di questa estate che proseguirà per tutta la notte.



"Purtroppo abbiamo dovuto rinviare lo spettacolo pirotecnico previsto per il 6 agosto a causa delle condizioni meteorologiche avverse ma non abbiamo voluto rinunciare ai fuochi di artificio, evento tradizionale del nostro calendario estivo. - commenta l’assessore al turismo Maria Teresa Garibald - Domenica a partire dalle 22:30 il cielo di Santo Stefano al Mare si illuminerà, regalando uno spettacolo suggestivo a cittadini e turisti. Una serata di musica e divertimento.”