Vallecrosia: successo per la serata a tema India alla RSA Casa Rachele (foto)

Nella RSA Casa Rachele continuano gli eventi dell’estate 2023, sempre molto apprezzati.



‘Il mese di agosto – spiega il direttore Mauro Vicenzi - è iniziato con Ospiti e parenti che hanno potuto deliziarsi con le squisite pizze preparate dalle bravissime cuoche della struttura. Un meraviglioso giro pizza composto da vari gusti: sardenaira, margherita, 4 formaggi, prosciutto e funghi, vegetariana e cipolle caramellate e mortadella. Tutte accompagnate da birra fresca e bibite. Mercoledì 9 agosto è iniziato il ‘world tour gastronomico’, per assaggiare diversi piatti tipici del mondo, toccando i paesi d’origine degli operatori della grande famiglia di Casa Rachele. Prima tappa: l’India. Un paese dai forti contrasti dovuti ad una società complessa, fatta di ricchezza da una parte e di estrema povertà dall'altra, ma con un gran senso della vita costantemente celebrato da musica e colori eccezionali. Infatti il piazzale della struttura, colorato di fucsia e arancione, addobbato con fiori di loto e con in sottofondo musica tipicamente indiana, ha accolto i profumi dei piatti più tradizionali. Come è noto in tutto il mondo occidentale, e in particolare in Italia e ancora di più nella nostra provincia, vi è una cronica insufficienza di personale sanitario, soprattutto infermieristico. Questa carenza ha portato, ormai da oltre un anno, cinque giovani indiani: Aishu, Greeshma, Pravitha, Dileep e Joby ad intraprendere il lungo viaggio dall’India verso l’Italia, lasciando le loro famiglie e, per alcuni di loro, anche i figli, per contribuire alla cura e all’assistenza degli Ospiti di Casa Rachele.



Il percorso scolastico degli infermieri italiani e indiani si equivale e le autorità sanitarie hanno immediatamente abilitato i nuovi infermieri alla professione anche in Italia. Nella struttura hanno incontrato un team molto unito e gioioso, che li ha accolti a braccia aperte come una grande famiglia, coccolandoli nei momenti di difficoltà e condividendo con loro le prassi assistenziali e i protocolli delle RSA e le tradizioni, le consuetudini e la cultura italiana. Tutto ciò ha portato ad un interscambio professionale, culturale, linguistico e anche culinario. Per tutta la giornata, i ragazzi hanno collaborato con le splendide cuoche della struttura per cucinare per Ospiti, parenti e colleghi. Il loro segreto culinario è stato l’utilizzo di varie spezie. Hanno fatto gioire le papille gustative di tutti i commensali con i loro piatti tipici: Rava Dosa con succo d’arancia, riso Byriani con pollo al curry e il dolce Paysam Kerala. Tutti piatti gustosi, ricchi e nutrienti, che per molti si sono rivelati una nuova esperienza culinaria. L’India è un paese affascinante e ricco di cultura e questi ragazzi genuini con gentilezza, educazione, timidezza e i loro continui sorrisi hanno reso magica questa serata guidando tutti i presenti in questo viaggio nella loro magnifica nazione.



Il tour continua. La prossima tappa sarà in Romania il 30 di agosto, ma prima, Ospiti e operatori ceneranno e balleranno, il 14 agosto, al Festino di San Rocco, patrono della comunità di Vallecrosia. Come sempre, si possono seguire tutte le attività della struttura sul sito www.zitomirski.org e sulla pagina Facebook: Casa Rachele Zitomirski".