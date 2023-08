Sanremo: un lettore "Il parcheggio 'selvaggio' di strada Borgo Tinasso è stato solamente... spostato" (Foto)

Un nostro lettore di Sanremo, G.C., ci ha scritto (inviandoci anche alcune foto) dopo aver rischiato un incidente frontale nella zona di strada Borgo Tinasso:

“Vi scrivo dopo il rischio corso nella serata di ieri ed anche a seguito delle novità che ho riscontrato negli ultimi tempi nella popolosa strada. Sono rimasto favorevolmente colpito, nei primi giorni del nuovo assetto viario, come si potesse transitare molto più comodamente con i mezzi (anche in occasione del passaggio di quelli più pesanti e dei bus) e anche per i pedoni, certamente più al sicuro con il ‘camminamento’ allestito. Ora, però, ho notato che in moltissimi hanno deciso parcheggiare nella zona più a monte, in particolare a ridosso di due curve. E, quando si arriva a ridosso delle auto, se non lo si sa, il rischio di impattare con chi proviene in senso contrario è elevatissimo. Vedo che ogni tanto gli agenti della Municipale vengono per multare le auto dove è stata modificata la segnaletica orizzontale ma, forse, sarebbe necessario che arrivassero più in alto, visto che la situazione è identica a quella precedente. Per terminare: comunque, anche nella zona della nuova segnaletica, in molti lasciano auto e furgoni senza ritegno”.