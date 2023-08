Castelvittorio: cane 'Border Collie' muore precipitando dal quarto piano, inutili i soccorsi (Foto)

Un cane ‘Border Collie’ di due anni è morto, questa sera intorno alle 20, dopo essere precipitato dal quarto piano di una palazzina nel centro storico di Castelvittorio.

Sul posto è intervenuta subito l'ambulanza veterinaria della Val Nervia che ha tentato di rianimare la povera bestiola appartenente a una famiglia di turisti stranieri in vacanza a Castelvittorio ma, purtroppo per lui non c’era nulla da fare.

Da capire il motivo della caduta di circa 30 metri e, se per caso ci sia stata scarsa attenzione da parte dei proprietari. Sull'accaduto indagano i carabinieri.