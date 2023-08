In autunno al via la campagna vaccinale anti Covid: Cenderello "Solo un invito, una raccomandazione"

Anche in Asl 1 Imperiese parte la campagna antinfluenzale per la stagione 2023/24, con l’utilizzo di una nuova formulazione di vaccini a mRNA e proteici la cui approvazione da parte di EMA e AIFA è prevista per fine estate o inizio autunno e che saranno disponibili dal mese di ottobre.

La conferma arriva dal Primario del reparto di malattie infettive dell’ospedale ‘Borea’ di Sanremo, Giovanni Cenderello: “Si tratta di un invito e di una forte raccomandazione – ha detto – soprattutto per le persone più fragili. Come medico vorrei che si superasse l’obbligo vaccinale e tutte le barricate come il green pass, senza dimenticare le diatribe tra pro e no vax”.

Quali sono i soggetti fragili? “Chi ha malatie croniche, immunodeficienza, chi deve fare chemioterapia, chi è diabetico se contrae il virus, anche se da quadri clinici meno importanti, rischia di più. In tutto il mondo si va verso la protezione del soggetto fragile, non solo per il Sars Cov-2 ma anche virus respiratori invernali ed altro. La medicina sta portando avanti strumenti per proteggerli da esposizioni virali, come per l’antinfluenzale. Il tutto per prevenire la mortalità, le ospedalizzazioni e le forme gravi di Covid-19. Alle persone fragili è raccomandata e offerta una dose di richiamo a valenza 12 mesi con la nuova formulazione di vaccino aggiornato. La vaccinazione potrà inoltre essere consigliata a familiari e conviventi di persone con gravi fragilità”.

In Asl 1 i vaccini saranno prenotabili normalmente e saranno somministrati nei centri classici della provincia, visto che contemporaneamente si potrà fare il vaccino combinato, tra influenza e Sars Cov-2.

Come sta andando in provincia di Imperia il virus? “Abbiamo avuto ricoveri ridotti fino alla settimana scorsa mentre, negli ultimi 7 giorni si sono registrati 6/7 ricoveri. Il Covid, come lo conoscevamo non fa più paura e sappiamo come trattarlo. Le emergenze mediche e cliniche non esistono più perché abbiamo gli strumenti per curare i pazienti”. Ma il Dottor Cenderello lancia comunque un appello a medici, alle direzioni sanitarie e strategiche: “Serviranno equipe e operatori per trattare al meglio i pazienti, tenuto conto della classica carenza di personale con cui dobbiamo sempre far conto”.

Il vaccino è raccomandato per tutte quelle persone di età pari o superiore a 60 anni, agli ospiti delle strutture per lungodegenti, le donne che si trovano in qualsiasi trimestre della gravidanza o nel periodo ‘postpartum’ comprese le donne in allattamento; agli operatori sanitari e sociosanitari addetti all’assistenza negli ospedali, sul territorio e nelle strutture di lungodegenza; agli studenti di medicina, delle professioni sanitarie che effettuano tirocini in strutture assistenziali e tutto il personale sanitario e sociosanitario in formazione; alle persone dai 6 mesi ai 59 anni di età compresi, con elevata fragilità, in quanto affette da patologie o con condizioni che aumentano il rischio di Covid-19 grave.