Quattro serate di altissimo livello: 'San Bart Cabaret', migliaia di persone in piazza ogni sera

“L’estate non è ancora finita, ma per quel che riguarda le manifestazioni possiamo già fare i primi bilanci e dire che anche quest’anno a San Bartolomeo al Mare le cose sono andate più che bene”.

Lo ha detto Valerio Urso, Sindaco di San Bartolomeo al Mare, saluta così lo strepitoso successo degli eventi di Ferragosto, con gli spettacoli di alcuni dei più esilaranti e noti personaggi dello spettacolo. “Abbiamo avuto un’offerta trasversale, molto ricca e impegnativa, non banale, con gli ultimi 4 giorni di SanBart Cabaret che hanno costituito un momento di altissimo interesse, con diverse migliaia di persone in piazza ogni sera, che proiettano la nostra cittadina in un’ottica regionale. Voglio ringraziare tutti coloro che hanno collaborato per la miglior riuscita della stagione”.

A ‘San Bart Cabaret’ hanno partecipato: Andrea di Marco, Pino e gli Anticorpi, Paolo Migone e Dario Vergassola.