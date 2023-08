Prosegue l’estate a Santo Stefano al Mare all’insegna della musica e del divertimento

Prosegue l’estate di musica e divertimento a Santo Stefano al Mare. Domani sera, giovedì 18 agosto a partire dalle 21.30, sul palco di piazza Baden Powell a Santo Stefano al Mare arrivano gli 'Stavolta mia moglie mi manda a Funk*', un gruppo musicale ligure nato nel 2010 da un progetto di musicisti da anni sulla scena ligure e italiana.



Il concerto è uno spettacolo di due ore tra canzoni famose rivisitate, brani interamente di loro composizione e presenti nelle loro produzioni intramezzate da gag in cui viene coinvolto il pubblico in un suggestivo percorso attraverso personaggi e vicende che appartengono alla quotidianità del complicato rapporto di coppia e del nostro turismo affrontati nella maniera più 'creatina' possibile.



Venerdì 18 agosto, dopo il grande successo dello scorso 21 luglio, tornano i Dj di Radio UAU, cittadini e turisti di tutte le età e molti ragazzi balleranno, grazie alla loro musica coinvolgente. “Prosegue l’estate di Santo Stefano al Mare, all’insegna della musica e del divertimento per tutti!", afferma l’assessore Maria Teresa Garibaldi che conclude: ”Una stagione che sta registrando numerose presenze agli eventi che stanno animando il nostro splendido borgo”.