Imperia: 18enne rimane incastrato con un piede nell'asfalto, intervento dei Vigili del Fuoco

Intervento dei Vigili del Fuoco, questa mattina poco dopo le 5 per un curioso incidente avvenuto ai danni di un giovane di 18 anni che, al termine di una serata in una discoteca di via Angiolo Silvio Novaro ad Imperia, è rimasto incastrato con il piede in una buca dell’asfalto.

I pompieri sono stati chiamati dal 118 per liberare il giovane, che non riusciva più a muoversi. Una volta eseguito l’intervento, il 18enne è stato trattato sul posto dal personale medico e dai volontari della Croce Rossa di Diano Marina.