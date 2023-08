A Sanremo una danza di luci e di note per festeggiare Ferragosto

In occasione di Ferragosto, l’assessorato al turismo ripropone i fuochi d’artificio musicali che tanto successo hanno avuto a febbraio aprendo, di fatto, la 73ª edizione del Festival della Canzone Italiana con un opening day di grande bellezza.

Questa sera le note musicali si sincronizzeranno ancora una volta con scenografie luminose per dar vita a uno show suggestivo, con un’attenzione particolare anche ad una maggior tutela dell’ambiente e degli animali.

A partire dalle 22.30, dal porto vecchio, una danza luminosa si alzerà in cielo con una coreografia musicale di forte impatto (a cura della ditta Pirostar di Caserta) che prevede alcuni dei grandi successi della musica italiana (e non solo).

La zona di ascolto è compresa tra la Capitaneria di Porto e Santa Tecla, dove saranno collocate tre torri audio, una in più rispetto ai fuochi realizzati in occasione del Festival.

Qui il link per accedere all'app store per Android e IOS che consente di scaricare l'app per sentire la musica lontano dalla zona di ascolto, anche comodamente da casa, dal proprio smartphone: si ripete quindi l’esperienza del Festival, quando era stata utilizzata per la prima volta in Italia quest’innovativa tecnologia.

Il link si trova anche nella home page del sito del Comune di Sanremo (www.comunedisanremo.it), nella news dedicata ai fuochi d’artificio musicali.