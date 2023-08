Il grande ferragosto di Sanremo: dal concerto tributo a ‘Mister Volare’ al ritorno dei fuochi d’artificio musicali dell'Assunta

La Sanremo Summer Symphony, la rassegna estiva della Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo, studiata con il Comune di Sanremo e il Tavolo del Turismo è un crescendo di emozioni.

Ieri sera a riempire l’Auditorium Franco Alfano e incantare il pubblico Malika Ayane, una delle voci più belle e riconoscibili della musica italiana. Con lei sul palco il M° Angelo Valori, Raffaele Casarano (sax), Gaudiello Carlo (piano), Francesco Magistro, (chitarra), Marcello Di Leonardo (batteria) e naturalmente l’Orchestra, con la quale fin dalle prove è scattato un feeling speciale.

Felice per la grande risposta di pubblico e stupita dal calendario della stagione musicale estiva ha raccontato ad inizio serata: “È bello vedere che Sanremo non viene riposta in una scatola ogni anno alla fine del Festival! Scherzi a parte… è meraviglioso tornare a Sanremo fuori dal contesto del Festival, scoprire un calendario così ricco con la Sinfonica…”. E rivolgendosi alla platea: “Grazie a voi per renderlo possibile e grazie all’Orchestra Sinfonica!”.

Giancarlo De Lorenzo, direttore della rassegna, dopo questa nuova serata sold out commenta: «Siamo molto felici della risposta del pubblico ed anche dei feedback positivi - anzi, entusiastici - che stiamo ricevendo dai grandi artisti italiani e internazionali e dai direttori che stanno partecipando alla Sanremo Summer Symphony. L’atmosfera che ogni sera si crea tra platea e palco all’Auditorium Franco Alfano è unica e la qualità delle esibizioni altissima».

Prossimo appuntamento lunedì 14 agosto alle 21.00 con una serata dedicata a Domenico Modugno interpretato da Peppe Voltarelli, cantautore e vincitore di tre Targhe Tenco che con l’indimenticabile “Mister Volare” ha un legame speciale:

«Tutto è nato 25 anni fa con il recital ‘Volevo fare l’artista’, un omaggio alla carriera di Modugno, grande voce del novecento e uomo del sud che ha raccontato un Sud autentico, pieno di speranza, positivo e senza barriere. Per me è stato un riunificatore della poetica del sud degli anni ‘60. Cantava in dialetto pugliese, napoletano, calabrese…L’ho scoperto anno dopo anno, dopo quel primo recital, andando a fondo nella rilettura dei suoi brani. Una ricerca che ha toccato l’aspetto artistico, tecnico, metodologico… Senza copiarlo o imitarlo, nelle mie esibizioni cerco di rendere evidente la sua contemporaneità. La sua voce è viva, attuale, fresca, di qualità e carica di energia».

Il M° Giancarlo De Lorenzo, che dirigerà la serata, ricorda «Modugno fu il cantante italiano più noto all'estero con oltre 60 milioni di dischi venduti. Nel Blu dipinto di Blu è ancora oggi conosciuta e cantata in tutto il mondo, adattata e tradotta dal finlandese al cinese… Vogliamo che il concerto del 14 agosto possa essere una serata di grande musica per tutti, senza confini come lo sono i brani di Modugno, e com’è Peppe Voltarelli, artista abituato ad esibirsi negli Stati Uniti, Argentina, Messico…».

Voltarelli aggiunge: «Modugno è diventato un’icona dell’italianità del mondo. Per lui la musica era condivisione. Quando sono all’estero basta cantare un brano di Modugno e si crea subito empatia con la platea. Ammiro come sia riuscito a raccontare un’Italia che rinasceva - quella degli anni anni ‘60 - senza dimenticare le sue radici, il mare, le leggende popolari, i dialetti. Per me è il cantastorie del mediterraneo… Mi affascina la semplicità, l’immediatezza con la quale arrivava al pubblico anche solo con voce e chitarra. Nel concerto del 14 agosto mi esibirò con l’Orchestra Sinfonica di Sanremo e questo per me è una grande emozione. Farlo in questa città aggiunge ulteriore magia. Sanremo ha un magnetismo particolare per tutti gli artisti, trovo che qui la musica si manifesti anche solo passeggiando per Corso Matteotti. Si respira l’aria di una città aperta dove tutto è possibile, un luogo di incontro tra culture e visioni… Sono molto affascinato anche dal suo centro storico, la Pigna, una città nella città che ho conosciuto anche attraverso le partecipazioni alla Rassegna del Club Tenco».

Per ringraziare il pubblico e festeggiare insieme prima e dopo Ferragosto, la Fondazione ha lanciato una PROMO che permette di acquistare a prezzo scontati i biglietti per le due imperdibili produzioni dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo:

● Il 14 agosto - tributo a Domenico Modugno, l’indimenticabile innovatore della canzone italiana. Brani memorabili interpretati da Peppe Voltarelli, cantautore e vincitore di tre Targhe Tenco;

● Il 17 agosto - le più belle canzoni d’autore presentate al Festival: da Endrigo a Dalla, da Mia Martini a Bersani e molti altri, interpretati da Olden, cantautore e finalista al Premio Tenco.

Grazie alla PROMO FERRAGOSTO un biglietto per il concerto del 14 agosto più un biglietto per il concerto del 17 agosto costeranno solo 30 €. Per over 70, under 25 e associazioni il prezzo scende ulteriormente a 20 €.

È possibile acquistare i biglietti on-line su www.sinfonicasanremo.it o alla biglietteria davanti al Cinema Centrale di via Matteotti aperta dalle ore 10.00 alle ore 12.30 e alle ore 17.30 alle ore 19.30 durante il giorno di ogni concerto in calendario e dalle 10.00 alle 12.30 domenica 13 agosto.