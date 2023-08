Imperia, il Comune prepara la nuova mappa dei dehors: Confcommercio disponibile al confronto

In riferimento alle rilevazioni delle mappature che sta effettuando in questi giorni la società Abaco Spa presso i dehors dei pubblici esercizi di Imperia, la Confcommercio si è immediatamente attivata con i propri uffici per garantire assistenza agli associati. Tutti i lunedì, su specifica richiesta da parte della Confcommercio, la Commissione Comunale Suolo Pubblico si riunisce alle 14 per l’ammissione delle richieste sull’ampliamento dehors e gli esercenti che vogliono sfruttare la proroga di ampliamento concessa fino al 30 settembre 2023, possono presentare domanda utilizzando la documentazione a disposizione presso gli uffici della Confcommercio di Imperia.

“Sono in atto dei controlli da parte di Abaco, legati a una mappatura dei dehors, propedeutici alla stesura del nuovo Piano comunale" - sottolinea il presidente provinciale Fipe Enrico Calvi - "Visto il particolare periodo di ferie per molti e di lavoro ancora più intenso per tanti altri, avremmo preferito portare a termine la stagione, ma, comunque, ci siamo subito attivati con i nostri uffici, affinché i nostri associati possano avere tutta l’assistenza necessaria, soprattutto al fine di non incorrere in sanzioni. Naturalmente già fin d’ora ci rendiamo disponibili a un confronto con l’Amministrazione comunale per quelli che dovranno essere i ragionamenti relativi al nuovo Piano dei dehors”.

Per ulteriori chiarimenti è possibile contattare i gli uffici della Confcommercio di Imperia al seguente recapito telefonico: 0183/272861, dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 13 e dalle 14.30 alle 18 o inviare una mail all’indirizzo imperia@confcommercio.it. Per appuntamento si ricorda che l’orario di apertura al pubblico è dalle 8.30 alle 13, dal lunedì al venerdì.