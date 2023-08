Un uomo di 58 anni è stato trovato morto, oggi, in un’abitazione di Rocchetta Nervina.

Non si avevano più sue notizie e così è scattata la chiamata ai soccorsi. Sul posto sono giunti un’automedica e i carabinieri.

Inutili i soccorsi, in casa hanno trovato il cadavere dell'uomo. Non si conoscono le cause del decesso, è probabile un malore. In corso accertamenti da parte dei carabinieri.