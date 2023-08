Festa patronale di San Rocco, Vallecrosia dedica una sala alla memoria di don Umberto Collecchia (Foto)

In occasione della Festa patronale di San Rocco a Vallecrosia una sala della parrocchia di San Rocco verrà dedicata alla memoria del parroco emerito don Umberto Collecchia. “Abbiamo deciso di dedicare una sala a don Umberto Collecchia per ricordare un grande parroco della parrocchia di San Rocco che ha aiutato tante persone e ha fatto la storia della comunità dal 1992 al 2016. È morto nel 2018 proprio il giorno di San Rocco e così ci sembrava giusto dedicargli la sala proprio nel giorno dell’anniversario della sua scomparsa“ - fa sapere don Rito Alvarez, parroco della parrocchia di San Rocco - “In vista della festa patronale la comunità sarà, inoltre, impegnata a prepararsi spiritualmente e a fare una riflessione importante alla scoperta del santo patrono San Rocco“.

La comunità si riunirà, infatti, il 13, il 14 e il 15 agosto per il Triduo. Alle 18 verrà celebrata la santa messa nella chiesa parrocchiale in preparazione della festa patronale di San Rocco. Per l’occasione il predicatore sarà don Tommaso Reali, parroco di Cristo Re. Il 16 agosto, giorno della solennità del santo patrono, invece, alle 8 nel santuario verrà celebrata la santa messa mentre alle 9, alla presenza di autorità civili, religiose e militari, una sala verrà dedicata alla memoria di don Umberto Collecchia. Ordinato presbitero il 14 marzo del 1959, don Umberto era parroco emerito nella parrocchia di San Rocco. La sua profonda umiltà e la sua grande generosità hanno contraddistinto i numerosi servizi a cui è stato chiamato nei quasi sessant’anni di sacerdozio: segretario del vescovo Verardo, rettore del seminario, primo direttore dell’opera pellegrinaggi e iniziatore dei viaggi a Lourdes, direttore dell’ufficio missionario e assistente dell’Azione cattolica, oltre che parroco a Calvo (Ventimiglia), a San Giuseppe (Sanremo) e infine a Vallecrosia, nella parrocchia di San Rocco dove era rimasto a vivere negli ultimi mesi come parroco emerito.

Alla sera, invece, alle 18 si svolgerà la solenne celebrazione nella chiesa parrocchiale mentre alle 19 vi sarà la processione con la statua del santo, animata dalla banda di Borghetto San Nicolò, lungo via San Rocco, via Roma, via San Vincenzo, via Giovanni XXIII e via San Rocco. I festeggiamenti si concluderanno, dalle 19.30, con l’ultima delle tre serate gastronomiche e danzanti con pesca di beneficenza che andranno in scena il 14, il 15 e il 16 agosto presso la parrocchia di San Rocco. Il festino, organizzato dal Comitato Festeggiamenti di San Rocco con il patrocinio del comune di Vallecrosia, sarà animato, tutte e tre le serate, da “Mariella Group”.