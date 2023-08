Cipressa: il Festival Internazionale di Musica da Camera di Cervo si sposta a Lingueglietta

Il 14 agosto 2023 alle ore 21.30 il Festival Internazionale di Musica da Camera si sposta nel Comune di Cipressa nella Chiesa Fortezza di S. Pietro nella Frazione di Lingueglietta con un concerto di Hayoung Choi al violoncello. Musiche di J. S. Bach, G. Cassadó.

La violoncellista sudcoreana Hayoung Choi, nata a Bielefeld (Germania) nel 1998, è la vincitrice del Primo Premio del 2022 al Queen Elisabeth Competition for Cello a Bruxelles.

Come solista, Hayoung Choi ha debuttato con la Boston Philharmonic Orchestra nel 2021. Inoltre, si è esibita con numerose altre prestigiose orchestre come la Kremerata Baltica Orchestra (vedi video), la Camerata Salzburg, l'Orchestra dell'Opera e del Museo di Francoforte, l'Orchestra da Camera di Barcellona, l'Orchestra del Conservatorio Trinity Labans di Londra, l'Orchestra Filarmonica di Bucheon, l'Orchestra Filarmonica di Sungnam e l'Orchestra Filarmonica di Suwon.

Come musicista da camera, Hayoung Choi si è già esibita con molti musicisti rinomati come Gidon Kremer, Christian Tetzlaff, Kim Kashkashian, Jörg Widmann, Mitsuko Uchida, Antoine Tamestit, Elena Bashkirova e Martin Helmchen.

Il servizio biglietteria sarà disponibile in loco a partire dalle ore 19.30.

Intorno al Festival: Cervo e il suo territorio

Parte integrante del calendario di Lento – Cervo borgo di cultura sostenibile, gli eventi collaterali del Festival Internazionale di Musica da Camera coinvolgeranno visitatori, pubblico, associazioni e scuole con la finalità di promuovere il territorio anche attraverso la cultura, integrando alle serate di musica l’offerta del sistema turistico cervese.

In occasione del 60° anniversario viene allestita presso l’Oratorio di Santa Caterina per l’intera durata della manifestazione l’esposizione “Memorabilia”, una raccolta di ricordi, documenti e testimonianze sulla storia del Festival di Cervo.

Il Festival Internazionale di Musica da Camera è realizzato con il sostegno della Fondazione Compagnia di San Paolo nell’ambito del bando «In luce. Valorizzare e raccontare le identità culturali dei territori» della Missione Creare attrattività dell’Obiettivo Cultura, che mira alla valorizzazione culturale e creativa dei territori di Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta rendendoli più fruibili e attrattivi per le persone che li abitano e per i turisti, in una prospettiva di sviluppo sostenibile sia sociale sia economico.