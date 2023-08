Scomparsa di Sergio Vatteone: il dolore di familiari, amici e della Camera del Lavoro di Imperia

La Camera del Lavoro di Imperia si unisce al dolore di familiari ed amici per la scomparsa di Sergio Vatteone.



Una vita nella Cgil prima come funzionario e poi come Segretario Fenerale della FNLE (storica categoria dei Lavoratori Elettroci poi co fluira nella Filctem Cgil). Sergio è stata una colonna della Camera del Lavoro fino alla seconda da metà degli anni 90. Una volta passato nello Spi per anno è sempre stato presente alle iniziative del sindacato.



"Esprimiamo la più profonda vicinanza ai familiari tutti e alle tante persone che gli hanno voluto bene".